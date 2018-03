28 mar 2018

Hace un par de semanas, Terelu Campos posaba, como tantas otras veces, en la portada de una revista. Sin embargo, no era una vez más. A su lado, podíamos ver a Alejandra Rubio, su hija, que acababa de cumplir la mayoría de edad.

Esta imagen levantaba una enorme polvareda, ya que Terelu había manifestado en alguna ocasión que no le gustaría que esta siguiera sus pasos. Sin embargo, con esta sesión de fotos, habría la veda para una persecución mediática a la que ya estamos asistiendo -y en la que se ha visto envuelto, también, el novio de la niña-.

Por supuesto, aunque parece que hubo un trato de favor con ella del que no gozó Belén Esteban cuando Andrea celebró su 18 cumpleaños -básicamente que de la segunda se habló en 'Sálvame' y de la primera no-, la propia Belén sacó a la palestra el debate.

La de Paracuellos cuestionaba la versión que había dado Terelu de por qué lo había hecho. Al parecer, la hija de María Teresa alegaba que lo hacía por presentarla. Esteban, sostenía que eso sonaba muy romántico, pero que lo había hecho por dinero, como muchos colaboradores habían hecho en más de una ocasión.

Lo he hecho porque era inevitable que Alejandra saliera y también por dinero"

Así que, para que la pelota no se haga más grande, ha sido ella misma la que ha hablado. Y ha sido tan clara, que si alguien no lo entiende, es que tiene un problema: "Lo he hecho porque era inevitable que Alejandra saliera y también por dinero. En ningún momento lo he negado".

Ojo, que la joven ha abierto al público sus redes sociales. Así que, parece que la saga continúa. Y, tras el posado, una semana después, de Carmen Borrego con su hija Carmen Almoguera, tenemos Campos para rato...

Aparece en escena una nueva generación que maneja el mundillo de los medios a la perfección.

