3 abr 2018

Se esperaba que Diego Armando Maradona llevara del brazo al altar a su hija Dalma el pasado Domingo. Y su ausencia en el enlace de esta con Andrés Caldarelli ha sido tan sonada, que no ha habido medio argentino que no haya especulado con los motivos de que no acudiera.

Así que, el exfutbolista ha decido que lo mejor para zanjar los rumores es hablar uno y dar las explicaciones convenientes. Aunque sus palabras tampoco expliquen qué fue aquello tan importante que le impidió asistir...

Ella sabe por qué no pude estar"

"Hoy es el cumpleaños de mi hija Dalma. No pude estar en su casamiento, pero ella sabe por qué no pude estar. Yo le expliqué a ella y está todo más que bien. Le deseo que sea muy feliz y le mando un beso tan grande como las Islas Malvinas", ha escrito el 10 de Argentina en sus redes sociales a modo de disculpa.

Una disculpa que no sabemos si será suficiente para Dalma o si él habrá ahondado con ella en las explicaciones. Sobre todo, porque su hija, para anunciarle que quería que estuviese en ese día junto a ella, se desplazó desde Buenos Aires a Dubái y él aceptó el encargo.

Lo cierto es que en los últimos años, aquella buena relación que padre e hijas -tanto Dalma como Gianinna-, se ha deteriorado de manera paulatina. Uno de los motivos principales han sido las últimas parejas que ha tenido el mejor jugador de todos los tiempos.

