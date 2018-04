3 abr 2018

Una serie belga hablada en flamenco y muy recomendable. 'Tabula rasa' (Netflix) es una ficción tan misteriosa y terrorífica como simbólica. La joven Annemie D’Haeze (Veerle Baetens) sufre amnesia y se encuentra en un psiquiátrico. Es la pieza clave en una investigación por ser la última persona a la que se vio con un desaparecido.

No la dejan salir hasta que aparezca. Ella no recuerda nada. Tendrá que poner en orden su mente y recuperar lo vivido, cosa que hace con una imaginación al borde de lo onírico. Durante el proceso descubrirá que quizá no debería confiar en nadie, ni siquiera en ella misma. Una vez encarrilada, es de las que engancha.

Barbara en el cine

Fotograma de la película 'Barbara'. pinit

La legendaria cantante francesa Barbara, de cuya muerte se han cumplido 20 años, tiene su película biográfica. El director Mathieu Amaltric quiere rodar una cinta sobre Barbara y a ese rodaje es al que asistimos. Pero también hay imágenes de archivo. Para interpretar a la leyenda ha contado con Jeanne Balibar, que es su exmujer y una mujer clavada a la intérprete de 'L'aigle noir' -hay planos en los que vemos a las dos y cuesta trabajo saber quién es la verdadera-.

'Barbara' es una película musical distinta y seguramente para fanes de Barbara. Su más conocida canción tiene trasfondo. El encuentro entre una mujer y un ave enorme al borde de un lago es otra cosa -"Yo estaba dormida, cuando de pronto, como reventando el cielo, surgió de ningún lugar un águila negra"-. El águila era su padre violándola de niña. Lo contó en la gendarmería y la mandaron a casa.

Aquí un negro literario

Portada del libro 'El cuaderno tachado'. pinit

Nicolás Giacobone (Buenos Aires, 1975) es el guionista que ganó un Oscar por 'Birdman'. Con su novela 'El cuaderno tachado' (Reservoir Books), demuestra que un negro literario puede estar más cerca de Kunta Kinte que de un cuñado. Pablo es secuestrado por Santiago Salvatierra, conocido y egocéntrico director de cine, para que le escriba "la mejor película de la historia". El que fue aspirante a novelista y a guionista se está hinchando.

Encerrado en un sótano, lleva dos guiones en cuatro años. Su misión es que Salvatierra sea elevado a los altares de la cinematografía. Pablo escribe también un diario en este 'thriller' intelectual y claustrofóbico lleno de humor. Nicolás Giacobone, autor de 'Birdman', también lo es de 'Biutiful'. Por eso anda aclarando todo el rato que el director del libro no es Alejandro González Iñarritu, aunque admite que su relación con el mexicano le enseñó que un director, si quiere dejar huella, tiene que tener un gran ego.

Don Mendo siempre

'La venganza de don Mendo', de Pdro Muñoz Seca. pinit

Hasta Valle-Inclán reconocía el talento de quien escribió 'La venganza de Don Mendo': "Quítenle al teatro de Muñoz Seca el humor; desnúdenlo de caricatura, arrebátenle su ingenio satírico y la facilidad para la parodia, y seguirán antes un monumental autor de teatro".

Porque Pedro Muñoz Seca, Jardiel o Mihura son maestros del humor, pero también dramaturgos vigentes. Renacimiento ha reeditado 'La venganza de Don Mendo' con Fernando Fernán Gómez en la portada. Un libro tan bonito por fuera como por dentro. Uno de los textos más importantes de la historia del teatro español junto a 'Fuenteovejuna', 'La vida es sueño', 'Don Juan Tenorio', 'Luces de Bohemia' o 'Historia de una escalera'.

Por suerte, 'La venganza…' es una caricatura de tragedia, una parodia dramática. Una loca historia de amor llena de anacronismos y ripios inspiradísimos. Cien años después de su estreno, en 2018 sigue tan fresca. Azofaifa a Don Mendo/Renato: "Clava en mis carnes tu acero! ¡Sacia tu venganza en mí si no has de quererme ya! ¡Hiere, Mendo, por Alá!". "¡Qué por Alá; por aquí!" (Renato).

