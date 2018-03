27 mar 2018

No esperen asistir a un musical como 'Sonrisas y lágrimas'. Bueno, ya lo hemos visto. 'Jeannete, la infancia de Juana de Arco' es un musical de vanguardia con mucho de función escolar. Hay que ir avisado al cine y saber que en esta película francesa austera y minimalista vamos a ver a actores no profesionales y a una niña de ocho años recitando la poesía de Charles Péguy (1873-1914). Y también a la pequeña Juana sacudiendo la cabeza como los metaleros.

Según 'Cahiers du Cinéma' es la mejor película del año pasado. Pero está claro que lo que el director Bruno Dumont ha hecho aquí puede ser considerado por unos como una obra maestra y por otros como una mamarrachada. Sí hay que reconocer a Dumont que cada vez utiliza más el humor. O si no, ahí está ese pastorcillo del siglo XV que rapea.

Siete segundos

Cartel de la película 'Seven seconds'.

Hay series de las que se habla menos y no porque sean peores que otras con más publicidad. 'Seven seconds' (Netflix) es una de las primeras. Creada por Veena Sud, que desarrolló la versión estadounidense de 'The Killing', es un drama criminal sobre el atropello accidental en Nueva Jersey de un adolescente negro de clase media, la ocultación de la verdad por parte de la policía y el empeño de una fiscal por ir al fondo del caso.

El que atropelló al chico quiere confesar, pero el jefe de los encubridores le avisa: "Te van a joder por Ferguson, Chicago, Baltimore… Quiero que pienses qué clase de padre vas a ser detrás de las rejas". Los siete segundos son los del atropello por parte del policía blanco al chico negro. Es verdad que parece que esta serie la hemos visto muchas veces. Incluso que 'The Night Of' trató temas similares. Pero es mucho mejor que otras con parecidos planteamientos.

Enamorarse en prosa

Portada del libre 'Correo literario', de Wislawa Szymborska.

Si a una le han dado el Premio Nobel de literatura -o es María Lapiedra: juro que ha publicado tres libros- tiene bastantes posibilidades de que se edite cualquier cosa que haya escrito. Lo último en la librerías de Wislawa Szymborska es 'Correo literario' (Nórdica). Durante años, llevó en la revista 'Vida Literaria' un consultorio de escritores. Quizá este sea un libro no para amantes de la lectura sino para amantes de la literatura. Pero entretenido.

Baska le escribe: "Mi novio dice que soy demasiado guapa para escribir buena poesía. ¿Qué piensan de los poemas que adjunto?". Respuesta: "Pensamos que es usted efectivamente una chica muy guapa".

A otro que le envió sus versos, le dijo: "Intente usted enamorarse en prosa". Pero era constructiva, no una bruja. Animaba a reflexionar sobre el texto y animaba a leer. Por supuesto, no tiene la gracia de Fran Lebowitz :“El hecho de haber tenido mala prensa en el colegio no es razón para escribir un libro”.

Más entretenido que la prensa y la tele

Portada del libro 'El hundimiento del muelle', de Mark Haddon.

Mark Haddon (Reino Unido, 1963) se dio a conocer con su divertida novela 'El curioso incidente del perro a medianoche'. Malpaso publica ahora su debut en relatos cortos. En las nueve piezas de 'El hundimiento del muelle' hay de todo. Aventura clásica y ciencia ficción, realismo y alegoría, exotismo y asuntos domésticos, comedia de costumbres y perplejidad. Reflexiones sobre la condición humana.

En la historia que da título a la colección, narra el hundimiento el 23 de julio de 1970 del ficticio Brighton Pier. En otra, una princesa despierta abandonada en una isla por el amante por el que traicionó a su familia (una versión del mito de Ariadna dejada por Teseo en la isla de Naxos). En otra el protagonista es un obeso mórbido. También hay una expedición a Marte.

Y al Amazonas. Y una difícil relación madre-hija. A veces es un poco 'Black Mirror', pero sin la tontería. Dice Haddon que si estás escribiendo una historia y no es más entretenida que lo que has leído por la mañana en el periódico o visto por la noche en la tele es mejor que la tires y empieces de nuevo.

