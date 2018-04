4 abr 2018

Aitana Ocaña ha acudido a la presentación de 'Stradivarius' como nueva imagen de la marca. Una nueva ocasión en la que la concursante de 'OT' ha tenido que volver a enfrentarse, como siempre amable, a la prensa pero poniendo una condición: no preguntarle sobre temas personales.

Durante la presentación habló de lo ilusionada que está con esta nueva etapa como embajadora de la marca, algo sobre lo que también ha asegurado que no se sentirá presionada: "No me voy a sentir presionada por qué ponerme, soy un poco loca en cuanto al armario".

Las únicas alusiones que la cantante hizo a su vida personal giraron entorno a la buena relación que mantiene con sus compañeros de la academia de 'OT', en concreto con dos de ellos: "Me gustaría hacer una colaboración con Cepeda y Amaia", confesó.

En lo que respecta a su tiempo libre aseguró que esta Semana Santa ha podido "disfrutar un poco más" su vida personal y en lo que se refiere a su novio, Vicente, ha confesado que "No se vendrá conmigo a vivir a Madrid". Y es que la mudanza de la 'triunfita' a la capital es ya inminente.

