11 jun 2018

"No quiero entrar en el plató, quiero irme". Así empezaba el discurso de Alonso Caparrós ante una atónita Paz Padilla. Era el comienzo de esas palabras con las que el colaborador de 'Sálvame' anunciaba que lo dejaba. Que tras un año más que complicado, había decidido abandonar su participación en el mismo.

Hundido, Alonso explicaba que lo mal que lo ha pasado le ha llevado a estar al borde del divorcio. "No quiero poner en peligro la felicidad que tengo ahora", relataba mientras aseguraba que no estaba dispuesto a que los conflictos del trabajo le afectasen en su vida privada.

No quiero poner en peligro la felicidad que tengo ahora"

"Ha sido un año muy difícil, se ha muerto la madre de mi mujer, y el querer hacerlo muy bien aquí, ha hecho que abandonara mis cosas en casa", añadía pocos días después de su último enfrentamiento en un plató que le ha supuesto una gran carga desde que se sentó en la silla.

"Prometí proteger a mi familia y si sigo aquí, se expondrán a comentarios malintencionados", contaba poco después de expresar que, en algunos momentos, había sentido que le faltaba el apoyo de sus compañeros.

Quizá con sentimiento de culpa, Terelu Campos se iba a ese espacio que compartían Alonso y Paz para abrazar, emocionada, a su amigo y pedirle disculpas si alguna vez no había estado a la altura de lo que esperaba de ella. "No te he visto bien y ahí tenía que haberte cogido y estar a tu lado, y eso, me lo censuro", hacía autocrítica.

