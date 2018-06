13 jun 2018

Parece que el tsunami que se levantó en el plató de 'Sálvame' y que arrasó a Terelu Campos por defender a su hija, ha pasado. Al menos, se ha suavizado. Hace un par de semanas vivía como podía con los ataques que le dedicaban echando mano de su pasado en Telemadrid y dibujándola como una compañera déspota.

Terelu ha hablado. Lo ha hecho a través de una exclusiva con la revista 'Diez Minutos' en la que ha manifestado lo que todos ya intuíamos: que no está atravesando su mejor momento. "Me torturo mucho y eso me impide disfrutar de la vida", es la declaración con la que abre la mencionada publicación.

Campos, de quien se dijo recientemente que podía haber encontrado el amor, deja más que claro que no es así. Aunque ya lo hizo en un 'photocall' al ser preguntada. Pero, ahora, ha sido más tajante al hacer hincapié en que lleva tres años sin pareja estable.

No obvia tampoco el tema de su hija, Alejandra Rubio, y de todos los comentarios e insultos a los que ha tenido que hacer frente. Terelu asegura que, lo único que le ha pedido, es que actúe con inteligencia.

