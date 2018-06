18 jun 2018

Otro momento que queda para el recuerdo. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en televisión, va Jorge Javier Vázquez y nos sorprende. Ayer por la noche, el presentador se encargaba de dirigir el último debate de 'Supervivientes 2018'. El programa se presentaba emocionante, pero sin duda, el presentador cerró esta edición por todo lo alto.

Estábamos acostumbrados a que el Maestro Joao, utilizando los dotes de vidente que tiene, leyera en el culo de todos los concursantes de los Cayos Cochinos, su futuro. Pensábamos que eso de leer culos se iba a quedar en la isla, pero mucho más lejos de la realidad.

Jorge Javier Vázquez no dudó ni un segundo en bajarse los pantalones en pleno directo, enseñando toda su parte trasera. El Maestro Joao no tuvo más que agacharse y empezar a predecir lo que será el futuro del presentador: "Hay momentos de cambios inesperados. Desde hace un tiempo, te están viniendo cosas que no buscadas por ti. Te está atropellando el destino", afirmaba el Maestro Joao.

Además del cambio personal que el Maestro aseguró que Jorge Javier tendrá, también se atrevió a avecinar su futuro profesional: "Un poco más adelante, vas a ir alejándote del terreno de la televisión. En menos de dos años", concluía el vidente.

