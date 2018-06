23 jun 2018

Si algo caracteriza a Jorge Javier Vázquez es su sinceridad. El presentador se ha sentado en un diván de 'Cazamariposas' para dar otra reveladora entrevista. En ella ha hablado de su ruptura, de la que se ha hablado mucho. "A lo largo de los 10 años que hemos estado juntos hemos roto muchas veces y mi cerebro cree que es una más, aunque quizá sea la definitiva", ha confesado.

Sobre el momento, se produjo en el menos adecuado para el presentador, justo antes del estreno de su obra en Madrid. "Yo fui súper frío y lo aparqué. Lo fácil habría sido regodearse en el dolor, pero no, dije 'me ha dejado, pues me ha dejado, pero ahora tengo una cosa para disfrutar", confesó, pensando en el verano.

También ha relatado que en una ocasión uno de sus ligues le traicionó. "Un chico me fotografió desnudo mientras dormía e intentó vender las fotos", ha declarado. Pero por suerte, el director de Interviú le llamó para advertirle.

