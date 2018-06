25 jun 2018

Señor, si no puedes hacerme delgada, haz que mis amigas sean gordas. Y también las actrices buenorras. Charlize Theron engordó 22 kilos para 'Tully'. Para parecer una mujer que acaba de tener un hijo. Marlo (Charlize Theron) es madre de tres hijos. Uno, recién nacido. Su hermano (Mark Duplass) le manda a la niñera Tully (McKenzie Davis) para que le ayude por las noches.

Más cerca de una moderna Mary Poppins que de Rebecca de Mornay en 'La mano que mece la cuna', la llegada de la joven hace que Marlo se enfrente a los cambios que han tenido lugar en su vida. En la película de Jason Reitman con guion de Diablo Cody, la maternidad no es un lugar común. No es eso idílico de tantas películas -aquí se incluye la depresión postparto-. El punto de vista femenino lo han puesto Diablo Cody, Theron y la productora Helen Estabrook. Cada una aportó lo suyo sobre ese caos tras el nacimiento de un niño.

El misterio de Silvina Ocampo

Portada del libro 'La hermana menor'. pinit

Silvina y Victoria Ocampo eran señoritas de cuna muy meneada. Nacidas en una familia de la alta burguesía argentina, tuvieron una completa educación que se inició con dos institutrices inglesas y una francesa, un profesor de español y otro de italiano. Silvina (Buenos Aires, 1903-1993) fue escritora, cuentista y poeta.

Casada con Bioy Casares, se mantuvo detrás de Bioy, Borges y su poderosa hermana Victoria. Pero como dice Mariana Enríquez, autora de 'La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo' (Anagrama), Silvina era mejor que Bioy. Más atrevida, más original y con más gracia. Además de su obra literaria, cada vez más reconocida, su misteriosa vida está llena de mitos y rumores. Que si tuvo un lío con la madre de Bioy. Que si tuvo otro con Alejandra Pizarnick. Eso, además de la relación con Victoria.

Mariana Enríquez cuestiona los mitos a través de testimonios -por parte de Silvina nadie ratifica la relación con Pizarnik, pero por parte de la poetisa, sí-. Un retrato emocionante de una mujer peculiar dueña de una imaginación inabarcable y unas piernas más largas todavía.

Un médico inglés

Portada del libro 'Esto te va a doler'. pinit

Un libro ligero, divertido, serio y un ejemplo de que la chifladura es universal. Se trata de 'Esto te va a doler' (Planeta), de Adam Kay, antiguo médico residente en el Reino Unido, hoy guionista de televisión. El tipo sabe cómo escribir de manera tronchante. 'Esto te va a doler' es un diario de sus seis años en hospitales. Puede parecer un surtidor de anécdotas. Y lo es.

Pero eso no lo hace peor. "Me han llamado de urgencias para que acudiera a examinar a una joven de 19 años con una grave hemorragia vaginal: lo de siempre… Ha cogido las tijeras de la cocina y se ha realizado su propia cirugía de reducción labial".

A una paciente le aconseja perder peso para ayudar a controlar su SOPC -síndrome de ovarios poliquísticos-. "Quizá le convendría apuntarse al gimnasio". Respuesta. "Ya estoy apuntada, pero hace unas 3.000 libras que no voy".

'Glow': regreso al baile de patadas

Elenco de 'Glow'. pinit

La segunda temporada de 'Glow' llega a Netflix el 29 de junio. La historia de las 'Georgeous Ladies of Wrestling', la del disparatado programa de lucha libre de los 80, fue una de las series más divertidas del año pasado. Ruth (Alison Brie) encontraba trabajo en la lucha libre.

Allí se enfrentaba a su antigua amiga Debbie (Betty Gilpin), con la consiguiente ración de patadas, llaves de kárate y saltos circenses. Todo eso sigue en la segunda. 'Glow', creada por Liz Flahive ('Nurse Jackie') y producida por Jenji Kohan ('Weeds', 'Orange is the new black'), sabe ser frívola y dramática. Se mantienen las virtudes de la primera temporada, se profundiza en las tramas, se introducen personajes y más ideas locas. D

espedimos a las luchadoras experimentando el éxito por fin. Pero llegarán las dudas de la cadena por el programa a causa de la audiencia. Sigue siendo lo más desde el punto de vista cómico y emocional.

