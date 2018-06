25 jun 2018

Georgina Rodríguez sigue en el huracán de las críticas. Tras negar rotundamente los rumores sobre un supuesto embarazo con Cristiano Ronaldo, hace frente, ahora, a los rumores que rodean su mala relación con las WAGs del Real Madrid.

Todo ocurrió durante la celebración de la 13ª Champions, en la que la mayoría de las parejas de los jugadores del Real Madrid, se reunieron para ver el partido final y celebrarlo seguidamente. Sin embargo, en esa celebración, faltaba la pareja de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no estaba?.

Una imagen que mostraba a casi todas las WAGs juntas, bastó para rumorear sobre al posible mala relación de la pareja del portugués con ellas. Por eso, Georgina Rodríguez, no ha tenido más remedio que afirmar a una entrevista hecha para la revista Hola, que los rumores son falsos.

"Me invitaron a ir con ellas en Kiev y me hubiera encantado compartirlo con todas, pero quise quedarme con Cristianito, mi hermana, otros familiares y amigos íntimos. El tiempo que estuvimos fue tan corto que no quise separarme del niño, sobre todo, pero encantada de que cuenten conmigo", concluyó.

A Georgina Rodríguez se le ha visto por última vez en Moscú, apoyando a su novio, Cristiano Ronaldo, mientras este se juega el pase a octavos en el Mundial de Rusia 2018.

