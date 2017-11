No, Meghan Markle no es una 'princesa negra'

29 nov 2017

Una de las cuestiones más candentes al respecto de la próxima entrada oficial de Meghan Markle en la Familia Real británica es la insistencia en que, por primera vez en la historia, la monarquía británica tendrá una princesa (consorte) negra. El asunto es equívoco y hasta falso. En primer lugar, porque Meghan es hija de padre blanco y madre negra (o sea, birracial), pero su tez clara ha hecho que se la identificara siempre con lo caucásico. Por tanto, no ha sufrido la desventaja de ser percibida como negra y sería injusto adjudicarle tal circunstancia.

Por otro lado, ser hija de una amalgama de razas, además de concederle una belleza espectacular, posee sus propios inconvenientes que tienen más que ver con la identidad: dónde encajar y de qué manera. Esta complejidad se puede volver un problema o una ventaja a la hora de empatizar y de representar vías intermedias de entendimiento. Vivimos en sociedades cada vez más multiculturales, y la experiencia de las personas cuyas familias son de razas distintas tiene un extraordinario valor.

Pero, además de que no podemos realmente llamarla 'negra' por no tener las vivencias de la negritud, tampoco tendremos la ocasión de denominarla princesa, ya que no lo es de nacimiento. Como es tradición, Isabel II regalará a la pareja un ducado, probablemente el de Sussex, con lo que Meghan recibirá automáticamente la dignidad de duquesa. A efectos protocolarios, sin embargo, su rango será el de princesa por matrimonio del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte.