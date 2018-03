19 mar 2018

La historia de amor entre el príncipe Harry y la ex actriz Meghan Markle no puede ser más romántico. El pasado fin de semana la prensa británica publicó el último dato que convierte a estos novios en el epítome de la felicidad premarital: parece que el novio no tiene ninguna intención de hacer que su futura esposa firme el consabido acuerdo prenupcial. Cuando se casen el próximo 19 de mayo en la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor serán marido y mujer con todas las consecuencias económicas del enlace.

“Harry jamás se planteó proponerle a Meghan firmar ningún tipo de documento de este tipo. Está convencido de que su matrimonio será duradero y no cree que tengan necesidad de firmar ningún preacuerdo”, afirma una fuente anónima que ha hablado para el periódico 'The Daily Mail': De todos modos, este tipo de documento no tiene la misma fuerza legal en el Reino Unido, donde pueden ser fácilmente ignorados en un juicio, que en Estados Unidos, donde son definitivos e insoslayables.

Lo cierto es que la fortuna del príncipe Harry es lo suficientemente grande como para merecer cierta protección: heredó alrededor de 14 millones de dólares de su madre, la princesa Diana, y además posee 28 millones de dólares más, gran parte procedentes de la herencia de su abuela. Markle tampoco se queda atrás: posee alrededor de 5 millones de dólares, lo que no está nada mal para una mujer que no ha heredado fortuna de sus padres.