La polémica de Cristina Pedroche: ¿lleva o no ropa interior?

3 feb 2017

Cristina Pedroche vuelve a generar polémica con uno de sus looks. En Nochevieja las redes sociales se llenaron de comentarios en los que se criticaba y alababa su outfit para dar las Campanadas y solo un mes y un par de días después vuelve a estar en el ojo del huracán por el vestido que se enfundó para presentar el último programa de ‘Tú sí que sí’.

Fiel a su estilo sensual y sugerente, la de Vallecas se decantó por un ceñidísimo vestido azul oscuro de manga larga y con dos aberturas a los lados que iban acordonadas y que no podían resultar más sensuales.

La prenda, de la firma House of CB y que está en su web a la venta por 183 euros, generó muchas dudas en las redes sociales: ¿esa aberturas le permitirán a Cristina Pedroche llevar ropa interior o no? La presentadora no se ha pronunciado sobre ello, solo ha compartido una foto en las redes sociales del look para deleite de sus fans.