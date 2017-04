Cómo no llevar las medias de rejilla, por Bella Thorne

19 abr 2017

Por mucho que las medias de rejilla triunfen en Instagram y it girls como Chiara Ferragni o la española Paula Ordovás den auténticas lecciones de estilo cada vez que las lucen, no son para todas. Al menos si no se sabe cómo combinarlas de manera correcta.

Ya sabemos cómo llevarlas, de hecho, hace unos meses ya te hablamos de ello en Cómo posan las famosas e influencers que arrasan en las redes sociales, y ahora Bella Thorne nos ha enseñado cómo jamás deberíamos llevar las medias de rejilla.

Bella Thorne, con camiseta con un estampado de Heartbreaker de Moshi Lauren sobre top de rejilla y medias a juego pinit GTRES'

La actriz de 'Famous In Love', que se estrenó el pasado martes 18 en Estados Unidos, se enfundó uno de los looks más llamativos de los últimos meses, tanto que parecía más un disfraz de Lady Gaga que un outfit digno de la presentación de una serie.

Y todo porque se quedó enredada entre tanta red, que las incorporó a su modelito no solo en las medias, también en el top que llevó debajo de la camiseta con un estampado de Heartbreaker de Moshi Lauren. La falda rosa de tejido lamé y las botas con plataforma ya eran muy llamativas y si a eso le sumamos una boina... ¡un cuadrito picassiano! Y nunca mejor dicho.