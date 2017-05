Rihanna reinterpreta el icónico traje masculino de ejecutivo de los años 80

23 may 2017

Rihanna ha vuelto a los años 80. Y no, no es que ella haya viajado en una cápsula del tiempo, ha sido su armario, que es más vintage que nunca. Hace unas semanas sorprendía con su particular interpretación del 'canadian tuxedo' y ahora se viste con un look ‘working girl’, pero no con uno cualquiera, sino con uno que recuerda a los trajes de los ejecutivos de hace más de 30 años.

CORDON PRESS Combinó su traje masculino de Matthew Adams Dolan con unos salones blancos CORDON PRESS Rihanna lució un look en bloque

La cantante acudió al homenaje que la Annual Parsons Benefit le ha hecho por su labor en el diseño con un look que no puede ser más sofisticado. Optó por un outfit en bloque compuesto por una chaqueta, que llevó remangada,con dos botones y unos pantalones, todo el clave oversize, que combinó con unos salones blancos acabados en punta.

Aunque a priori podría parecer un look muy serio, el escote de la chaqueta, que casi dejaba ver el tatuaje que tiene la cantante debajo del pecho, lo hacía tremendamente sensual. Completó el look de Matthew Adams Dolan con unas joyas maxi y un bolso de mano en black & white.