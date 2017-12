Paula Echevarría y Nieves Álvarez comparten vestido (y es carísimo)

15 dic 2017

Paula Echevarría se convirtió en una 'it girl' gracias a sus acertados looks que compraba en Zara, Mango, Primark... ¿Cómo no sentirse identidicada con ella? Seguía las tendencias, derrochaba estilo y además todas la podíamos tomar como referencia. Su ropa estaba al alcance de los bolsillos más modestos. Sin embargo, con el paso de tiempo, con el correspondiente éxito de su blog y la expectación que genera cada vez que pisa una alfombra roja, Paula Echevarría también ha puesto el ojo en las marcas de lujo. Y ellas en Paula.

Hace solo unos días presentó los nominados a los Premios Feroz enfundada en una falda gilitter de 1900 euros de Gucci, una opción demasiado festiva para un actor de mañana, y ahora ha vuelto a apostar por una marca de alta gama para uno de sus posados.

Instagram Pau_eche Paula Echevarría apuesta por un diseño de D&G GTRES Nieves Álvarez lució un vestido de D&G GTRES Combinó el vestido con unos salones plateados

Paula Echevarría dio las buenas noches a sus seguidores con una imagen muy navideña en la que aparecía con un vestido verde de paillettes con notas musicales de Dolce & Gabbana, el mismo diseño que hace unas semanas lució Nieves Álvarez en la inauguración de la exposición 'The art of the shoe' y que combinó con unos salones plateados.

¿Quién de las dos lo lució con más estilo? Cuestión de gustos. Eso sí, de lo que no cabe duda es de que el armario de Paula Echevarría ya no es el que era y que, aunque sigue apostando por firmas low cost, las más lujosas cada vez tienen más protagonismo en sus looks cada vez menos accesibles.

