12 feb 2018

Compartir en google plus

Sergio Ramos de mi vida, bien sabe Baco que estas palabras sobre tu nuevo look (y nuevamente polémico) que van a salir de mis dedos son sinceras. Llevo todo el fin de semana esperando al lunes para sentarme frente al teclado para salir en tu defensa, bueno, en defensa de tu look de ‘burgundy’. Tú ya me entiendes, Sergio, que se nota que te gusta la moda.

Para el resto (también para los listos de la clase, esos que sacaban matrículas de honor en Historia, se saben la lista de los reyes Godos y creen que ibas disfrazado de mikelete carlista), el modelito granate con gorra de fieltro y botas a lo Mary Poppins del que todo el mundo se ríe. Como si no hubieras tenido bastante con Pocoyó...

A Ramos, el conjunto le quedaba que ni pintado (y eso no va con indirectas, que el sevillano no es ningún cuadro).

Ole por ti

Ole por ti que sabes qué es el estilo ‘athleisure’ (chandalero, para los que se abruman con estos tecnicismos fashionistas) y así lo demuestran los pantalones con raya vertical.

Ole por ti, que los combinas con unas botas de Mary Poppins, que los menos entendimos en la materia desconocerán que han triunfado en las pasarelas de Yves Saint Laurent y Dries van Noten, dos grandes de la moda masculina.

Ole por ti, que has hecho que la camisa negra con corbata granate no parezca una combinación de cantante de orquesta de 1996. La bomber negra juega mucho a tu favor.

Ole por ti, que por propia voluntad o animado por tu estilista, has coronado el modelito con una gorra como las que ya le habíamos visto a David Beckham y nadie se rio.

GTRES David Beckham, con gorro granate GTRES David Beckham, con gorra retro

Ole por ti, que te diviertes como el resto con tus memes.

Y, sobre todo, ole por ti, que te vistes para ti, para gustarte cuando te miras al espejo y, no nos engañes, Sergio, para provocar. ¡Y no sabes cuánto te lo agradecemos!

¡Ole, Ole y Ole, Sergio Ramos!

También te puede interesar...

- Las celebrities que serán mamás en 2018

- Pilar Rubio defiende su look de embarazada en Instagram

- Sergio Ramos: "Pilar Rubio es una santa"