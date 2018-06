20 jun 2018

Desde que el punk se hizo punk a finales de los años 70, pudimos recurrir al socorrido 'do it yourself' ('hazlo tú misma') para modificar o crear desde cero nuestra propia ropa. A lo largo de las siguientes décadas hemos usado otras palabras: customizar, intervenir, hackear... Es lo mismo. Lo importante es hacerlo con decisión y llevar las prendas con actitud, exactamente como hace Dua Lipa.

Nyc Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 16 Jun, 2018 a las 9:35 PDT

La cantante británica se paseó hace unos días por Nueva York con una camiseta de Adidas convertida en un 'crop top' extremo, no sabemos si por obra y gracia de sus tijeras o de las tijeras de su estilista. El corte es arriesgado: permite que se vea claramente la parte baja del sujetador. Qué manera más inteligente de convertir una de las prendas más previsibles del mundo en algo totalmente inesperado. Sobre todo viniendo de Adidas.

La decisión de combinarla con un pantalón setentero, de gran volumen, es característica del estilo de Dua Lipa, gran aficionada a los contrastes de alta intensidad. De hecho, va a lanzar una colección con /Nyden que será unisex, hasta la talla 46 y accesible, pero tendremos que esperar al otoño para verla.

