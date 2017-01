El mÃ³vil, tu peor enemigo en el gimnasio

25 ene 2017 silvia torres

Si eres de las que crees firmemente que no puedes separarte del teléfono, sobre todo en el gimnasio porque, claro, el teléfono es tu mejor aliado para entrenar porque te ayuda a contar pulsaciones y pasos, a medir las calorías quemadas y a medir tu rendimiento y registrar tus progresos, tenemos una mala noticia para ti. El móvil puede conseguir que tus esfuerzos en el gimnasio sean casi la mitad de eficientes de lo que serían si entrenarás lejos de él. Una investigación reciente encontró buenas razones para dejar el móvil en casa cuando vas a entrenar.

No cometas estos errores: Mandar mensajes de texto o leer en el móvil pueden empeorar tu equilibrio hasta en un 45% y disminuir tu rendimiento y la intensidad de la actividad física. Ergo, subirte a la cinta de correr con el móvil no es una buena idea. Hablar por teléfono afecta casi un 20% tu estabilidad, un poco menos de lo que se afecta cuando mandas un whatsapp pero suficiente para que el ejercicio sea menos eficaz. Si estás en la cinta de correr con el móvil en la mano se aumenta el riesgo de caídas, lesiones y torceduras de tobillo, explica el profesor Michael Rebold, experto en Ciencias de Deporte del Hiram College.

Otro estudio publicado en la revista 'Computers in Human Behavior' el año pasado encontró que los que guasapean durante un entrenamiento de 20 minutos pasan casi la mitad de ese tiempo en una zona de baja intensidad y solo aprovechan siete minutos realizando un ejercicio más intenso. Sin embargo, los que entrenan sin teléfono solo pasan tres minutos entrenando a baja intensidad y casi 13 a un mejor nivel de actividad física. Ya se sabe que el móvil nos distrae más de la cuenta y dejamos de prestar atención a nuestra rutina deportiva. Para entrenar la multitarea, definitivamente, no funciona. Y los investigadores no recomiendan mezclar el ejercicio con las pantallas.

Sin embargo, la buena noticia es que escuchar música con los auriculares apenas impacta en el equilibrio, por tanto no hay ninguna contraindicación en llevar cascos al gimnasio o al parque a correr, pues además eleva a intensidad del ejercicio y lo hace más llevadero. Pero cualquier otra actividad que distraiga la atención, ya sea mirar Facebook, leer, o mandar un mensaje mientras te estás moviendo va a estropear tu rendimiento y te pondrá en riesgo de sufrir una lesión. En otras palabras, deja el móvil en casa o en la mochila pero no te lo lleves a correr contigo, o solo úsalo para usar tu playlist preferida de ir al gym.

