El arte de recibir: Ángeles Moya

12 jul 2017 blanca g. de la hoz

Compartir en google plus

Una vez a la semana y cuidando cada detalle, Ángeles Moya abre las puertas de su casa para recibir. "Cada temporada marca colores y estilos: en invierno uso manteles negros, rojos o marrones empolvados, con adornos de granadas, piñas, membrillos... En verano, manteles de lino blanco o de colores intensos", apunta. "Según el menú, la hora y los invitados, me gusta variar. Para cenar, las mesas pueden ser más dramáticas y barrocas".

juan millás Moelleux de chocolate negro, jengibre y arándanos con naranja confitada. juan millás Centro de mesa con un pájaro de porcelana y frutos rojos.

Para un lunch con amigos, ha diseñado una idílica puesta en escena: un mantel de lino blanco roto con vainica resalta una vajilla con flores francesa del siglo XVIII, de la Manufacture de la Reine; otra con el filo dorado de Raynaud; y platos de postre y pájaros de porcelana francesa del siglo XIX.

"Las copas son de Baccarat; los vasos, venecianos; y la cubertería, francesa, del orfebre Henin. Los cuencos de semilla dorada son de Raynaud; los dorados del pan, de Zara Home; y los saleros, de Herend", explica. "Me gustan los cubiertos boca a abajo, al estilo francés", y jugar con fuentes de distintas alturas, objetos de porcelana y hojas. "Para esta mesa he elegido eucalipto. Me guía lo estético y lo emocional: hay piezas familiares, regalos o compras en viajes".

juan millás Ensalada de quinoa y chipirón. juan millás Salmón sobre cama de verduritas y crema de guisantes.

En 10 claves: El número de invitados perfecto... "Entre ocho y 10 personas. Si es más, es imposible que todo el mundo se relacione con todos y crear un ambiente de complicidad".

Para una ocasión especial... "Pongo velas por todas partes. Las flores me gusta comprarlas sueltas y montar los ramos, mezclándolas en distintos jarrones por toda la casa".

La música... "Todo tipo de jazz, porque es relajante y permite la conversación".

Mis recetas veraniegas... "Gazpacho con fresas o con sandia; crema de espárragos verdes; pudding de atún y langostinos con crema de pimiento rojo; y ensalada de lentejas con ibérico".

Para vestir la mesa... "Me gusta muy sencilla o muy barroca, no tengo término medio. Primero decido el mantel, y luego me divierte mezclar vajillas y cuberterías diferentes".

El manual de la perfecta anfitriona... "Hacerlo todo con cariño, ser muy natural, estar pendiente de tus invitados y que se sientan como en su propia casa, tener en cuenta sus gustos para confeccionar el menú, empezar con una copa de vino en la cocina y que no falten nunca champán frío y buenos vinos, como los de las bodegas Gárgalo".

Cinco fallos que hay que evitar... "Recibir recién salida de la cocina y sin arreglarse; ser parco en la comida y escatimar con la bebida; desatender a los invitados y no presentar a los que no se conocen; y servir vísceras en el menú".

Mis direcciones secretas para una mesa 10... "Las vajillas de Pía Rubio y Vajillas de Ultramar. Para la cristalería, me gustan L´Angolo del Passato, en Venecia, y Griffe, en Milán. Los manteles, de anticuarios y mercadillos. Y las flores, de The Flower Room".

Mis referencias como anfitrionas estupendas... "Carmen Valiño, también RR. PP., y la decoradora Carola Jáuregui son imbatibles. El ambiente, la decoración, el menú y los invitados de sus convocatorias son asombrosos".

El mejor piropo que pueden decirme mis invitados... "Que no quieren irse de casa".

¿El menú? Ensalada de quinoa y chipirón, salmón con dos sésamos sobre verduritas y crema de guisantes, y un moelleux de chocolate negro, jengibre y arándanos con naranja confitada. Lo ha elaborado su hermano y chef Alberto Moya, de Boga Bar: "Utiliza productos de primera calidad, en elaboraciones deliciosas. Con él, me aseguro el éxito".