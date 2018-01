Ester Roelas: "Me gustan los postres elegantes pero con mucho sabor"

21 ene 2018

Mujerhoy: ¿Cómo participará en Reale Seguros Madrid Fusión?

Ester Roelas: Junto a Ricardo Vélez, hemos preparado una ponencia para el día 22, Postres de restaurante: tablero creativo. Y también soy finalista en el concurso de Pastelero revelación, en la categoría de Pastelero de obrador, que se celebra el día 23.

Mujerhoy: ¿Qué es The Pâtissier?

Ester Roelas: Es un espacio donde crear, enseñar y compartir. Junto a Ricardo Vélez, el chef y creador del espacio y de Moulin Chocolat, damos cursos de pastelería, creamos nuevos postres y compartimos experiencias en torno a la gastronomía.

Mujerhoy: ¿Cómo son sus postres?

Ester Roelas: Mi pastelería es sencilla, creativa, sabrosa. Me gusta que mis postres sean finos y elegantes, pero que tengan sabor. Durante mi infancia, las celebraciones han ido acompañadas de buena comida, con una tarta o un dulce especial. Siempre me ha gustado comer y recuerdo, desde pequeña, los tazones de chocolate de los domingos. Toda mi vida ha girado en torno la gastronomía. Cuando viajo, lo primero que hago es buscar información sobre qué plato o qué postre es típico del lugar.

Mujerhoy: ¿Siempre tuvo clara su vocación?

Ester Roelas: Sí, desde que tengo uso de razón he querido ser cocinera. Mis padres me regalaban cocinas de juguete y, cuando paseaba por Barcelona con mi madre, le pedía que me comprara una fireta, unas cazuelas de juguete de hojalata que se vendían en los puestos de Las Ramblas. También me distraía haciendo croquetas de barro o ayudando a mi madre en la cocina, y los fines de semana a mi padre con la barbacoa o la paella.

Mujerhoy: ¿Qué cualidades hay que tener para ser un buen repostero?

Ester Roelas: Hay que ser muy trabajador, delicado y un apasionado por este oficio. Sin la pasión es muy difícil aguantar las largas jornadas o trabajar todos los festivos.

Mujerhoy: ¿De cuál de sus creaciones se siente más orgullosa?

Ester Roelas: No hay un único postre del que me sienta orgullosa, he realizado varios que me gustan mucho, pero me siento especialmente orgullosa de mis bombones. Aunque me hubiera encantado crear mi tarta favorita, la Sacher.

Mujerhoy: Tiene miles de seguidores en Instagram. ¿Cómo y para qué utiliza esta repercusión?

Ester Roelas: Instagram me parece visual y divertido. Me encanta enseñar al mundo lo que a mí me apasiona y me parece un lugar ideal donde unir dos de las cosas que más me gustan: la pastelería y la fotografía. Para mí, esta red social es un lugar donde compartir e inspirarse. Desde mi cuenta @ester.roelas comparto mi trabajo, pero también los lugares que visito y pedacitos de mi día a día.

