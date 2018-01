Madrid fusión, en clave femenina

21 ene 2018

Cada año, chefs con estrella, nuevas promesas de los fogones y foodies aficionados tienen una cita ineludible con el gran evento gastronómico del año. Reale Seguros Madrid Fusión se celebra entre el 22 y el 24 de enero, y su menú -delicioso, imaginativo y multicultural- ya está servido. Hablamos con sus protagonistas femeninas.

A lo largo de 16 ediciones, Reale Seguros Madrid Fusión se ha consolidado como el gran escenario mundial de la gastronomía. Entre sus objetivos están mostrar la vanguardia culinaria, propiciar el acercamiento de las cocinas del mundo y fomentar el debate y la reflexión acerca de la gastronomía y los múltiples ámbitos vinculados a ella (enología, industria alimentaria, innovación tecnológica y científica...). Este año, con Japón como país invitado y bajo el lema Cuarta generación: los dueños del futuro, se debatirá en torno a temas como la gestión inteligente, la digitalización de los restaurantes, las copias y derechos de autor en la alta cocina y la lucha contra el despilfarro de alimentos. Además, habrá más de 60 demostraciones técnicas en vivo, talleres formativos y concursos. Alrededor de 150 empresas nacionales e internacionales llevarán sus productos a la zona de exposición y cata, y no faltarán las actividades en torno al mundo del vino, englobadas en Enofusión. También se hará entrega de los premios Cocinero del Año en Europa, Cocinero Revelación y, por primera vez, Pastelero Revelación.

Elena Arzak: 'Es muy importante ponerse en el lugar de quien se sienta a comer'

Elena Arzak: chef de Arzak, San Sebastián. pinit

A lo largo de los años, han pasado por los escenarios de Reale Seguros Madrid Fusiónmás de 600 cocineros de los cinco continentes. Una de las habituales, que tampoco faltará este año, es Elena Arzak, que tiene en sus vitrinas premios tan prestigiosos como el Nacional de Gastronomía y el de Mejor Chef femenina del Mundo, y que hace honor al lema de la presente edición: ella misma es la cuarta generación al frente de Arzak, el restaurante familiar fundado en 1897 y que Juan Mari Arzak convirtió en punto de referencia de la gastronomía internacional. "He tenido la suerte de acudir desde el principio; siempre iba con mi padre y ahora él sigue yendo conmigo. Es uno de los momentos importantes del año para mí, porque es muy importante enriquecerme con lo que se cuenta allí; el intercambio de ideas es básico". Ella hablará sobre El reto de la imaginación; ella, que conjuga el presente, el pasado y el futuro de la cocina vasca, ha encontrado la receta para ligar investigación, innovación y tradición.

También hablarán la colombiana Leonor Espinosa, considerada la mejor cocinera de Latinoamérica; Montserrat Fontané, fundadora de Can Roca; Sela Priego, maestra pastelera en el restaurante Argos; Ester Roelas, chef adjunta en The Pâtissier; y Amandine Finger, profesora de Le Cordon Bleu. Puedes seguir las noticias y el debate en Twitter con #RealeMF18.

Sela Priego: 'Hay que buscar el equilibrio entre técnica, estética y dulzor'

Sela Priego: Jefa de pastelería de Argos, Pollensa pinit

Ester Roelas: 'Me gustan los postres elegantes, pero con mucho sabor'

Leonor Espinosa

Se formó como artista plástica, pero a los 35 años lo dejó todo para dedicarse al arte a través de la gastronomía. Poco tiempo después, abrió las puertas de su primer restaurante, Leo. La última ganadora del Basque Culinary World Prize por su trabajo al frente de la Fundación Funleo, y distinguida como mejor cocinera de América Latina, es una revolucionaria. Lleva años recorriendo su país, buscando ingredientes casi secretos que forman parte del menú de la población autóctona para transformarlos en alta cocina. Su propuesta culinaria, sobre la que hablará en Reale Seguros Madrid Fusión, está basada en el estudio de las especies de los ecosistemas colombianos que pueden ser usadas en la cocina: "Lo que intento es utilizar ese gran valor que es nuestro patrimonio biológico. Tenemos una cantidad de especias enorme que no se reconocen dentro de la cocina tradicional, pero sí pertenecen a la local".

Leonor Espinosa, propietaria del restaurante Leo, Bogotá. pinit

Monserrat Fontané

Montserrat tiene 81 años y hablára en Reale Seguros Madrid Fusión sobre la importancia de las raíces. Ella lleva trabajando desde los 12, en el campo y fregando suelos hasta que abrió su casa de comidas, Can Roca, en Girona. Montó el negocio para que sus hijos (hoy en el Celler de Can Roca) no tuvieran que buscarse la vida. 50 años después sigue sirviendo menú del día.

Monserrat Fontané: cocinera y fundadora de Can Roca pinit

Amandine Finger

La pastelería es cultura en la región francesa de Alsacia, donde nació. Desde niña le fascinaron las pastelerías y sus escaparates. Comenzó a formarse con 15 años y obtuvo muy joven el premio Lauréat du Concours de Décoration. Se incorporó a Le Cordon Bleu Madrid en noviembre de 2014. En Reale Seguros Madrid Fusión hablará sobre la pastelería de diseño gluten free.