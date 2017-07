Oriana a Gloria Camila: "Kiko no me bajó las bragas"

5 jul 2017

Tras apenas durar 26 horas como "fantasma del pasado" en Honduras, Oriana volvió a la gala de los martes de 'Supervivientes' como si nada hubiera pasado, dispuesta a enfrentarse a las consabidas burlas de Jorge Javier Vázquez. La rubia de extraño acento explicó una vez más que su problema fueron los bichos y en ningún caso la presencia de Kiko, quien incluso la acompañó al baño para que no le dieran tanto miedo. La frase captó enseguida la atención de Gloria Camila, novia del tronista, quien comentó visiblemente molesta: "Yo creo que ya es mayorcita para hacer pis sola". "No te preocupes, que bajarme las bragas no me las bajó", le contestó Oriana. “Ya te gustaría a ti”, continuó Gloria Ca.

La hija de Ortega Cano no defraudó en su primera colaboración televisiva: comentó, criticó y hasta hizo el cangrejo como Paola Caruso. Tuvo, por cierto, un rifirrafe bien traído con Víctor Sandoval, quien en alguna ocasión había demostrado la altura de su ingenio denominándola "Gloria Camilla". Para Sandoval, Gloria era la única concursante de 'Supervivientes' que no adelgazaba. "Prefiero estar rellenita y gordita a tener tu mentalidad y tu poca simpatía y humildad", le contestó la joven, poco o nada amilanada ante las lenguas viperinas de los veteranos colaboradores.

En el juego propiamente dicho, lo único reseñable de la gala fue el desarrollo del juego de subasta, un clásico de 'Supervivientes'. El gran triunfador fue Iván, por reservar su dinero para el último momento y llevarse el privilegio del intercambio de premios. Al final, fue generoso con sus compañeros y apenas movió las pujas (Laura Matamoros se llevó unas patatas fritas, Juan Miguel, sushi; José Luis, patadas con pollo y Alejandro, verduras crudas). Sí intercambió su premio, dos mazorcas, por el de Alba, que se quedó sin su tarta de chocolate y sus chuches. La venganza de la rubia se servirá, previsiblemente, fría.

Te interesa:

- ¿Sirve de algo la visibilización del machismo en Supervivientes?

- Supervivientes se pregunta: ¿Se puede ser tronista y feminista?