12 jun 2018

¿Es este el mejor momento para anunciar a Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid? Las redes sociales se dividen, desde media tarde, entre los que no ven nada malo en ello y los que opinan que, a tres días de que España debute en el Mundial de Rusia 2018, no es adecuado que se anuncie al aún seleccionador nacional como sustituto de Zinedine Zidane.

Ya se sabe: este es un país al que le gusta el debate y, con varias selecciones con sus polémicas propias, nosotros no íbamos a ser menos. Si no creéis la controversia que la noticia ha suscitado, no hay nada más que darse una vuelta por Twitter.

Uno de los que se ha pronunciado con contundencia, sin ver problema en ello, es un madridista confeso como Kiko Matamoros. Pero no el único.

O sea, que Griezmann si puede decir hoy dónde va a jugar después del mundial y Lopetegui no puede decir a quién va a entrenar. Entendido, pues. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) 12 de junio de 2018

Menudo sorpresón lo de Julen Lopetegui!!!!!!! Al Real Madrid después del Mundial!!!!! — Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) 12 de junio de 2018

Lopetegui al Real Madrid. Oficial. Pues eso. — Julio Maldonado (@maldiniplus) 12 de junio de 2018

Hay quien no se moja y se limita a lanzar una pregunta al aire, como es el caso de la periodista Irene Junquera, que prefiere dar a sus 'followers' la palabra.

Uh... ¿qué os parece lo de Lopetegui? (será el entrenador del Madrid la próxima temporada) — Irene Junquera (@irenejunquera) 12 de junio de 2018

Pero además de rostros conocidos, usuarios anónimos también se ha atrevido a dar su opinión. Los hay muy críticos, que incluso piden que Lopetegui sea cesado hoy mismo... aún a riesgo de dejar a La Roja a la deriva justo antes de esta fecha señalada en el calendario de los apasionados al deporte rey.

Repito,digo por aquí lo que diría esta noche si tuviera un micrófono delante.Lopetegui debe ser cesado esta misma noche como seleccionador de fútbol. Y si no se atreve a hacerlo Luis Rubiales,será responsable él, de lo que pueda suceder en el entorno de la selección — Agustin Castellote (@AgCastellote) 12 de junio de 2018

Escándalo Nacional no hay derecho, que falta de escrúpulos hacia una nación. Lopetegui quedas retratado. — Rafa Almansa (@RafaAlmansa) 12 de junio de 2018

Incluso, los hay que han ido un paso más allá y han leído entrelíneas cosas que forman parte de una interpretación más que libre sobre cómo ha confeccionado la lista para disputar esta Copa del Mundo.

Que Lopetegui se haya llevado como reserva al Mundial de Rusia a Vallejo antes que a Sergi Roberto ha sido el guiño definitivo que estaba esperando Florentino para ficharle como entrenador del Madrid. — Deportes Cuatro (@HoyEnDeportes4) 12 de junio de 2018

A otros, lo que les preocupa es que Julen no vaya a ser capaz de tener la cabeza únicamente en Rusia un mes -en el mejor de los casos, que España llegue hasta esa ansiada final-.

De verdad, hay que ser muy ingenuo para pensar que esta decisión no va a afectar a Julen Lopetegui durante el Mundial por muy gran profesional que sea. El Real Madrid no va a estar un mes parado. Necesita empezar a planificar ya los fichajes y la pretemporada. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) 12 de junio de 2018

Veremos quién lleva razón. Y esperaremos a la rueda de prensa que mañana, de manera conjunta, ofrecerán desde Rusia el propio Lopetegui y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

