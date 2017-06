¿Se pelearon Naomi Campbell y Rihanna por el magnate saudí?

29 jun 2017

Compartir en google plus

El pasado marzo, los vigilantes non stop de las redes sociales detectaron un unfollow épico: Naomi Campbell y Rihanna dejaron de seguirse en Instagram. Cuando alguien pudo preguntarle a la supermodelo qué pasaba entre ella y la cantante de Barbados, Campbell se limitó a contestar: "Todo está bien". En otras palabras: el enfado entre ambas debía de ser descomunal.

El roce entre divas puede haberse aclarado esta semana, en cuanto se han publicado las fotos de Rihanna besándose torridamente con un desconocido en la piscina de una mansión situada en un lugar no menos desconocido de la geografía española. Menos mal que, a las pocas horas de la publicación, los vigilantes de internet han identificado el lugar como Ibiza y a su acompañante como Hassan Jameel, un hombre de negocios saudí, miembro de una de las familias más ricas del planeta.

El joven (tiene solo 29 años, igual que Rihanna) es una de las personas más influyentes de Arabia Saudí. Es presidente adjunto y vicepresidente de Abdul Latif, una de las compañías más grandes del mundo. Además, la revista Forbes calcula que su familia podría tener una fortuna de alrededor de 1.3 billones de euros, debido a que tienen los derechos de venta de la compañía automovilística Toyota en todo el país. Según testigos en Twitter, Jameel y Rihanna se lo pasaron pipa en uno de los reservados VIP de Amnesia esta semana.

Sin embargo, Hassan Jameel no era un total desconocido para la prensa global. Los periodistas del diario británico 'The Sun' lo identificaron como el acompañante de Naomi Campbell en un concierto de Stevie Wonder, el año pasado. Se confirma la teoría que explica el enfado entre ambas amigas por una cuestión de celos: Jameel estaba saliendo con Campbell pero la dejó por Rihanna. Fuentes pertinentemente desconocidas afirman que la relación "es verdadera" y que ella "está enamorada".

Te interesa:

- Rihanna reinterpreta el icónico traje masculino de ejecutivo de los años 80

- El photoshop de Rihanna ataca a la reina Isabel II