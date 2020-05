28 may 2020

A veces nos consolamos pensando en que las actrices y modelos que lucen cuerpos diez, Naomi Campbell por ejemplo, juegan con factores a favor fuera de nuestro alcance: una genética favorable, tratamientos de última generación, una vida sin estrés, descanso asegurado y, sobre todo, tiempo. Sin embargo, mantener la misma talla y firmeza a lo largo del tiempo requiere una voluntad de hierro que estas mujeres han de desarrollar por fuerza: su trabajo y fortuna depende de mantener esos físicos excepcionales. Por suerte, han pasado los días en los que las modelos negaban realizar nada excepcional para mantenerse en forma, y hoy las vemos machacarse en el gimnasio como cualquiera de nosotras. Puede que no podamos alcanzar su perfección corporal, pero sí compartir el bienestar físico y mental que conlleva cuidarse con la misma fuerza de voluntad que ellas. Hablamos, claro, de ejercicio y de dieta.

Naomi Campbell es un ejemplo absoluto del rigor que requiere conservar a los 50 la silueta de los 20. Para empezar, con la alimentación. Sigue una dieta que sin duda requiere el acompañamiento de un nutricionista, porque no es de las que se puede compartir: solo hace una comida al día (a mediodía), y el resto del día se alimenta de batidos y zumos (sin lácteos). Eso sí: su régimen es híper proteico e incluye mucha fruta y verdura. Su regla de oro es no comer después de las ocho de la tarde. Sin embargo, los fines de semana se permite romperla y no se priva de los postres. Aún así, es capaz de no consumir nada más que líquidos durante todo un día, probablemente porque cuando desfilaba intensamente, hace 30 años, llegó a pasar diez días sin comer sólido. Una locura.

En el entrenamiento, Naomi Campbell lo tiene claro: odia el gimnasio. Prefiere entrenar en casa con su 'personal trainer', centrado en variar el tipo de ejercicio que realiza cada día: musculación, yoga, pilates, kick boxing, capoeira... En Instagram comparte vídeos en los que podemos ver sus entrenamientos de alta intensidad, diseñados por Joe Holder especialmente para que no se aburra. Ha llamado a su sistema "Ocho System" e incluye el inevitable calentamiento, 10 repeticiones de sentadillas, swings de pierna, círculos de cadera, puentes y abdominales. Nada que no podamos realizar nosotras mismas en algún rincón de nuestra casa. ¿Tendríamos la misma fuerza de voluntad que ella?