2 sep 2020

Compartir en google plus

Cualquier día y ninguno es idóneo para ponerse a dieta: si estás decidida a controlar tu almentación y lograr menús más sanos, no hay porqué marcar una fecha concreta en el calendario. Sin embargo, es inteligente ponerse en serio con los kilos en este momento del verano, como ha hecho Nuria Roca. Son días en los que la actividad nos puede distraer muchísimo de la nevera, por no hablar de que probarse bañadores y bikinis acaba inmediatamente con las ganas de helados. Más factores que hacen de julio un mes ideal para comenzar un régimen: la alimentación en verano suele ser más ligera, apetece muchísimo más beber agua y el ocio incluye más actividades deportivas y paseos. Si eres capaz de resistir la tentación de las cervezas en el chiringuito, las vacaciones pueden ayudarte a adelgazar. Y llegar al otoño en tu talla.

Nuria Roca ha tomado la decisión de empezar su dieta justo al terminar unos días de vacaciones en el mar. "Después del confinamiento y de comerme Menorca entera hay que poner remedio", ha escrito en su perfil de Instagram. La colaboradora de 'El Hormiguero" se ha puesto en manos de sus especialistas de confianza y va a seguir la misma dieta que hizo para perder los kilos del embarazo. "Me funcionó fenomenal y ahora vuelvo con muchas ganas", ha explicado. "Si no os importa, por un tiempo dejaré de poner recetas por aquí".





VER 10 FOTOS Los mejores trucos antiedad que nos enseñan las famosas de más de 40

Nuria Roca va a perder esos kilos que ha ganado este verano con una famosa dieta de sustitución de alimentos, basada en una restricción importante de calorías y en la ingesta de proteínas. Los especialistas son claros: no son dietas seguras a medio y largo plazo, con lo que no se puede decir que sean dietas seguras en absoluto. Eso sí: muchos famosos se han atrevido con ella precisamente después del confinamiento, desde Pepón Nieto a Isabel Pantoja. Y aunque es posible seguirla con el acompañamiento de médicos de la marca, el precio de sus productos no son nada accesibles. Total: si quieres ponerte a dieta, acude a tu centro de salud para concertar una cita con un endocrino. Te pondrá un régimen adecuado a tu edad, peso y actividad totalmente seguro que, además, te permitirá comprar en el mercado de siempre. Mucho más sano y barato.