10 oct 2018

La imaginación y el maquillaje no tienen límites e Instagram es una fuente inagotable de ellos. Cuentas de Instagram con los peinados más bonitos, con los mejores trucos de belleza y con los tutoriales más sencillos... basta con abrir la red social y encontrar todo tipo de vídeos y fotografías.

La última cuenta de Instagram en sorprendernos ha sido @terrybarberbeauty del director artístico de maquillaje de MAC, Terry Barber. En sus fotografías yuxtapone looks de maquillaje realizados por él mismo, junto a elementos cotidianos como bolsas de basura y mecheros o alimentos como lechugas o carne.

Solo una mente creativa relacionaría las sombras de color verde (que son tendencia este otoño) con tres mecheros de tonos similares, con una lechuga o con unas limas. El propio maquillador publicó un texto en la revista digital Dazed Beauty para explicar el porqué de estas publicaciones tan originales.

"Cuando veo un trabajo que se basa en la perfección absoluta, me deja muy frío. Para mí, la belleza es algo que conecta con las emociones. En mi Instagram quería hacer algo sincero, basado en la realidad y la crudeza. [...] ¿Por qué no comparar una sombra de ojos rosa con bacon? Me gusta el arte que se sale de lo común", argumenta el director creativo.

