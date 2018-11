12 nov 2018

Ya os lo adelantamos al comienzo del otoño: la sombra de ojos color verde es tendencia esta temporada. Famosas como Emma Stone, Mila Kunis o Rita Ora se han atrevido a llevarla en sus looks de maquillaje. Pero lo que no esperábamos era la forma en la que Kendall Jenner ha decidido lucir este color en sus ojos. Porque ha conseguido lo que todas deseamos: brillar con un maquillaje de noche que sea potente y a la vez natural.

La modelo ha acudido a la gala de los People's Choice Awards junto al clan Kardashian para recoger el premio a mejor reality televisivo de 2018 por su programa Keeping Up With the Kardashians enfundada en un elegante conjunto negro de dos piezas y un look beauty que nos ha conquistado.

Kendall Jenner enseña su maquillaje a través de Instagram Stories. pinit

Así lo ha mostrado Kendall Jenner en su cuenta de Instagram. Con un recogido messy al estilo Sara Carbonero y este maquillaje serás la reina de la fiesta estas Navidades. Labios nude, bastante iluminador, colorete suave y el toque estrella: un pequeño delineado (color verde, por supuesto) en diferentes partes del ojo.

La makeup artist Mary Phillips, habitual maquilladora de Bella Hadid, Kim Kardashian o Kylie Jenner, lo ha hecho en la parte media de la linea de agua del ojo, al principio de la línea superior y sobre el hueso de inferior a la ceja. El resultado: un look natural y original que hará que te despidas de tu eyeliner.

El original maquillaje de una modelo de Zara en una campaña de esta temporada. pinit

Una forma de maquillar los ojos que también ha cautivado a Zara : lo hemos visto en una las modelos para la campaña de esta temporada. Ficha esta tendencia y experimenta el cambio en tus looks de maquillaje más fiesteros.

