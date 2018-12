28 dic 2018

Blake Lively nos tiene más que acostumbradas a sus estilismos impecables y capaces de acaparar todas las miradas, también consiguió que todas pusiéramos un traje en nuestras vidas y parece que ahora tampoco ha tenido problema en mostrar su lado más natural sin maquillaje y sin peinar.

De hecho, si hay algo que la caracterice es su espontaneidad, por eso no nos extraña nada que no haya tenido ningún problema en ir de compras al super con su rostro al natural y con un largo abrigo tipo bata con el que ha conseguido uno de sus 'looks' más naturales y con el que todas nos hemos sentimos representadas alguna vez.

La fotografía no la ha subido ella (aunque no nos extrañaría nada que lo hiciera) esta vez el encargado de compartirla ha sido un fan de la actriz.

Una evidencia más de que Blake Lively no tiene problema en mostrarse sin maquillaje y sin peinar, al igual que ya han hecho otras famosas como Eva González. Todo un mensaje de naturalidad con el que la actriz nos ha vuelto a demostrar que, al igual que todas nosotras, ella también es humana ¡Bravo!

