22 feb 2019

¿No has dormido bien y tienes que ir a trabajar? ¿No hay forma de borrar tus ojeras después de una noche de fiesta? Eso es que todavía no conocer el corrector de larga duración que ya tiene Gala González en su neceser de maquillaje. El concealer es uno de los productos esenciales en el make up de toda mujer: esconde todas las imperfecciones del contorno de ojos y del rostro entero.

La influencer que compartió el proceso del famoso tratamiento facial vampiro, ahora ha mostrado en su cuenta de Instagram el nuevo Corrector Power Fabric de Giorgio Armani, con el que conseguirás un efecto buena cara al instante desde que te levantas hasta que te acuestas. Su fórmula de larga duración no necesita retoques y está pensada para que ni siquiera utilices una base de maquillaje.

El acabado líquido en tono nude es semi mate y translúcido por lo que no deja marcas ni grietas, perfecto para quienes prefieren un look natural y solo utilizan una bb cream con color para salir a la calle. Su textura es suave y contiene protección solar de factor SPF 25, una zona tan sensible como el contorno de ojos debería estar siempre a salvo de los rayos UV.

Dile adiós a las arrugas (las atenúa), a las bolsas, a las ojeras, a las rojeces, a los granitos, a los poros, a las cicatrices... Consigue el corrector de Armani Beauty por 40 euros en El Corte Inglés.

Corrector Power Fabric de Giorgio Armani Beauty. (40 euros). En El Corte Inglés. pinit d.r.

¿Cómo se utiliza el corrector?

Con el rostro perfectamente limpio e hidratado, aplica punto a punto el producto en las zonas que quieres corregir. Se puede utilizar tanto en el contorno de los ojos como en las imperfecciones localizadas de la frente, la nariz, las mejillas o la barbilla.

También puedes usarlo como iliminador para la nariz el arco de cupido, los pómulos o debajo de las cejas. Extiéndelo a pequeños toquecitos con la yema de los dedos o con un pincel específico. Lo ideal sería sellarlo posteriormente con una base de maquillaje líquida o en polvo. El resultado: un rostro perfecto, liso y pulido perfecto para presumir de buena cara hasta en los peores días.

