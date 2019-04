10 abr 2019

En looks de invitada, sobre la alfombra roja, en looks de diario, las famosas y las influencers lo tienen claro, esta primavera el rosa es el color que más triunfa en sus looks, pero sobre todo en las sombras de ojos. Un tipo de color que es perfecto para refrescar y rejuvenecer al máximo nuestro rostro y al que Dulceida ya se ha apuntado en uno de sus recientes looks de Instagram.

Pero la influencer ha preferido aplicar su sombra de ojos, no en la parte del párpado móvil donde estamos más acostumbradas a verlo, sino que la ha aplicado en la zona del lagrimal. Una alternativa ideal para este tipo de sombras en color rosa, ya que, al igual que las sombras con brillo, iluminadores o tonos pastel; son perfectas para dar amplitud a la mirada y en este caso también un toque de color a nuestro maquillaje.

Dulceida ha compartido con sus seguidores de Instagram este nuevo look de maquillaje. pinit Instagram.

Ella misma se ha encargado de mostrar el resultado en sus stories de Instagram y en uno de sus recientes looks compartidos en dicha red social. Un look total pink con blazer y mallas tipo ciclista que también ha combinado a juego con su maquillaje.

Lo cierto es que este maquillaje que ha lucido la influencer nos ha gustado tanto combinado con su inseparable eyeliner negro, que ya estamos pensando en copiarlo esta primavera.

Si tú también estás pensando en innovar esta temporada con este tipo de maquillaje de ojos y no sabes por qué tono de rosa decantarte, nosotras te recomendamos que te decidas por cualquier tono rosa clarito y si cuenta con un toque de brillo aún mejor. Ese mix hará que tus ojos se conviertan en los protagonistas indiscutibles de tu maquillaje y además les aportará mucha más luz.

Pero si estás pensando en una opción más económica, también puedes decantarte por aplicar el mismo colorete o barra de labios para dar ese toque sutil de color a tu mirada ¿A qué esperas para apuntarte a esta nueva tendencia de maquillaje?

No te pierdas...

- ¿Cómo usar las pestañas magnéticas de las que todo el mundo habla?

- Existe un labial mate que promete no agrietarse en horas (y Dulceida ya lo ha probado)

- Pliegue flotante: la forma más fácil de conseguir el eyeliner favorito de las influencers