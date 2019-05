24 may 2019

Ahora que Juego de Tronos ha llegado a su fin, su elenco de actores tiene que redirigir sus carreras profesionales y pensar qué van a hacer durante los próximos meses. Y, mientras Sophie Turner ha celebrado el fin de la serie estrenando la película X-Men, Dark Phoenix y cortándose el flequillo, Kit Harrington podría apuntarse a hacer un curso de maquillaje.

¿Por qué queremos mandar a Harrington a instruirse con las brochas y pinceles? Una imagen, tomada durante el rodaje del episodio final de Juego de Tronos y en la que se ve cómo una persona que parece ser Harington está retocando a Arya Stark (Maisie Williams), se ha hecho viral. El usuario de Twiter @Targyaryen ha compartido esta imagen acompañada del texto “Tengo muchas preguntas”. Al igual que ahora nosotros también las tenemos. Como la escena que aparece en la foto se rodó en Sevilla durante el verano, suponemos que los actores necesitaron de varios retoques entre toma y toma, debido a las altas temperaturas. ¿Aprovechó Harington alguno de ellos para ataviarse con el cinturón que utilizan los maquilladores para trabajar o se trata de una persona del equipo de maquillaje que bien podría pasar por el doble de Jon Nieve en la vida real?

Esta es la imagen que se ha hecho viral. pinit Twitter: @targyaryen

Lo más probable es que se trate de la segunda opción: un maquillador de la serie cuyo parecido físico con Harignton es espectacular. Aún así, el heredero legítimo al Torro de Hierro no participaba en esa escena, por lo que puede ser que el actor aprovechó su descanso para hacer una broma al resto de compañeros, Maisie Williams (Arya Stark), Sophie Turner (Sansa Stark) e Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark). Estos dos últimos aparecen riéndose en la instantánea, quizá porque no dan crédito a que sea Harington quien está retocando a Arya y esta no se haya dado cuenta de quién le está tocando la cara por tener los ojos cerrados. ¿Puede alguien del equipo de la serie desvelarnos el misterio, por favor?

