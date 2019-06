24 jun 2019

El mundo no puede parar de comentar el último selfie de Kim Kardashian, un corto y cambio al respecto de su look habitual absolutamente radical. Las expertas en belleza se atreven a predecir que se trata de un avance del estilo que ha ido trabajando de cara al lanzamiento de su próxima colección de maquillaje, una nueva paleta que se añadiría a las sorprendentes líneas de maquillaje corporal que ha presentado en las últimas semanas. Recordemos: Kim Kardashian sufre una psoriasis bastante resistente, con lo que las técnicas y productos cubrientes son, para ella, de primera necesidad. Dicha dolencia es latosísima, pero por otro lado puede haberle dado la clave para formular el contouring que la ha convertido en una de las reinas del make up global. Otro ejemplo más de cómo un problema puede convertirse en una oportunidad millonaria.

Kim Kardashian con uno de sus looks habituales: maquillaje recargado y extensiones XXL. pinit INSTAGRAM

Lo que ha llamado poderosamente la atención de este selfie de Kim Kardashian es lo evidente: parece 10 años más joven. La genia mayor de la familia Kardashian-Jenner lo consigue bajando el tono y la intensidad de sus señas de identidad, pero sin renunciar a ellas. Una lección maestra para las mujeres a partir de los 30: no puede quedar más claro que, en cuestión de color y sombras, menos es más. Sin la artificialidad exagerada de las extensiones y renunciando a cargar las tintas con un maquillaje que abusa del ahumado, el delineado negro y los brillos, Kim parece su hermana pequeña. Ahí siguen las capas de contouring, el iluminador y las grandes pestañas, pero el tono mate del conjunto es refrescante. ¡Parece otra persona!

La autora de este maquillaje no es uno de los make up artist habituales de Kim Kardashian, sino su nueva colaboradora Mery Phillips. Se nota la perspectiva femenina en este look, totalmente alejado de la sexy vampiresa que suelen pintar ellos. Philips bautizó el look como "90s neutral" (noventero y neutro), y ya hay quien baraja la posibilidad de que la nueva colaboración de Kardashian con la modelo Winnie Harlow (la top con vitiligo) vaya en esta línea. La verdad: si lo que prepara va por aquí, no vamos a tener más remedio que comprarlo.

