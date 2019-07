18 jul 2019

Todas soñamos con que el día de nuestra boda sea perfecto y con que lo compartamos por todo lo alto junto a la persona que queremos y junto a nuestros seres queridos. Por eso es importante que ese día el resto de preocupaciones se queden a un lado y que durante la planificación de la boda y los días previos, además de cerciorarte de que ningún nubarrón fastidiará ese gran día, también tendrás que dejar atados el resto de detalles y uno en concreto que siempre preocupa a la novia: encontrar una base de maquillaje natural que se mantenga intacta toda la boda.

Seamos sinceras... Lo mejor es que todos los detalles de tu maquillaje queden planificados antes del gran día y que en las horas antes con los nervios no tengas que preocuparte por que maquillaje llevar, ni si este conseguirá resistir toda la jornada. El objetivo es dar con esa base de maquillaje que cubra al máximo para conseguir un rostro perfecto, pero a la vez natural, que resista lágrimas, besos y horas de baile... Y esta vez parece que la influencer María Fernández-Rubíes tiene la clave para que la base de maquillaje para el gran día deje de ser una preocupación desde este mismo momento.

De hecho, la influencer se ha encargado personalmente de solucionar la duda de una de sus seguidoras a través de stories y puede que la de otras muchas que ya cuentan los días para su boda. Concretamente una de sus seguidoras decidió preguntarle sobre la base de maquillaje que la influencer eligió para su boda el año pasado y gracias a María Fernández-Rubíes ya sabemos que se trata de la Double wear de Estée Lauder: "Para las que me preguntáis el día de vuestra boda os recomiendo 100% la Double Wear de Estée Lauder. Aguanta que es una pasada y lo que hago cuando no quiero que me cubra tanto es rebajarla un poquito con el sérum ANR (te aporta luminosidad) o con la crema hidratante", ha revelado en para sus seguidoras.

María Fernández-Rubíes revelaba su base de maquillaje favorita a una de sus seguidoras a través de stories. pinit Instagram.

Y nosotras ya nos hemos ido directas a buscar esta base de maquillaje a prueba de novias en la web de la firma, donde aseguran que este maquillaje de larga duración se mantiene fresco y con un aspecto natural en condiciones de calor y humedad, incluso durante una actividad ininterrumpida. Además no cambia de color, no se desplaza ni mancha la ropa y está disponible en 48 tonos diferentes entre los que seguro podrás encontrar tu tono perfecto.

Maquillaje Double Wear Stay-in-Place con SPF 10, 43 euros. pinit EstÉe Lauder.

Además también protege del sol con un filtro solar físico con SPF10 y no contiene aceite ni fragancia, por lo que es perfecto para todas las pieles. Su precio es de 43 euros ¿Ya se ha convertido en tu nueva base favorita?

