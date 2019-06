6 jun 2019

Desde que revolucionara el mundo entero con su tema viral 'Me oyen, me escuchan', Thalía no ha dejado de sorprender a sus seguidores, tan pronto cuelga un vídeo imitando a Rosalía o habla abiertamente sobre la enfermedad de Lyme que contrajo hace 12 años, como que comparte una fotografía de lo más natural, sin maquillaje y sin peinar.

La cantante mexicana ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen que acumula ya más de 250.000 likes y 3.755 comentarios que aplaude la naturalidad y sencillez de la artista.

En ella aparece con la cara lavada y con un moño alto muy despeinado que ha sujetado con un broche de muñecas guatemaltecas que ha triunfado entre sus seguidores y que rápidamente han tratado de averiguar cuál es su procedencia. "Eres auténtica Thalía, nunca cambies tu rostro con rellenos como hacen muchas otras famosas" "Belleza natural", le comentan alguna de sus fans.

La intérprete de 'No me acuerdo' no es la primera vez que posa sin una gota de maquillaje, ya lo hice hace unos meses sumándose así al fenómeno mundial #nomakeupselfie al que se han unido numerosas celebrities nacionales e internacionales como Sara Carbonero, Nuria Roca, Salma Hayek o Jennifer López.

