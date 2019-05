22 may 2019

Justo cuando creíamos que Millie Bobby Brown no iba a poder sorprendernos más durante la presentación de la nueva entrega de Godzilla después de ver su cambio de look radical en el pelo, aparece en la presentación de Los Ángeles con otro lookazo y vuelve a conseguir que su maquillaje y sobre todo su peinado vuelvan a convertirse en el centro de los flashes.

La protagonista de Stranger Things ha vuelto a evidenciar que poco queda ya de esa niña que conocimos en la serie y que ya se ha convertido en toda una mujer con una imagen súper atrevida y con uno de esos peinados que nos han conseguido dejar sin palabras. Es mas, puede que se convierta en nuestra nueva necesidad para nuestros looks de fiesta y de invitada a partir de este momento. Esta vez hablamos de un moño alto espectacular con detalles de brilli brilli en color dorado.

Millie Bobby Brown consiguió volver a deslumbrar con uno de sus peinados más atrevidos. pinit Gtres.

Un recogido tipo top knot que lució durante la presentación de la película 'Godzila: King of the Monsters' el pasado sábado y que ha sido obra del peluquero Adir Abergel (que ya ha peinado a otras famosas como Charlize Theron, Kristen Stewart o Anne Hathaway, entre otras) y para el que no dudó en texturizar y dar cuerpo al cabello de la actriz con un spray texturizador, algo que mostró a través de sus stories recientes y que es el punto clave para que este tipo de peinado consiga fijarse cien por cien.

Si ya estás pensando en copiar esta nueva versión de moño con acabado pulido, pero te preocupa que se te salgan los mechones más cortitos ¡tranquila! porque este peinado de la actriz incluye hilo elástico con detalle brilli brilli en color dorado perfecto para tapar este tipo de mechones. Y lo mejor es que el moño podrás hacerlo de la manera más desenfadada y fácil posible para darle un toque casual como el que ha lucido la actriz.

¿Te atreverías a llevarlo en alguno de tus looks de fiesta?

