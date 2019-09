23 sep 2019

En el calendario de la moda, la Semana de la Moda de Londres presume de ser la pasarela con mejor conexión con la calle: lo vasos comunicantes entre el streetwear londinense y la creatividad de los diseñadores funcionan a la perfección. También en en las tendencias de maquillaje, avance de la temporada que viene que, sin embargo, las fashionistas adoptan inmediatamente. Nadie espera seis meses para lucir la inventiva de los 'make up artists' más reputados del planeta: los clonamos ya. Algunas de las ideas que desgranamos a continuación son firmes candidatas a triunfar mañana mismo en la oficina o en Nochevieja. Atenta.

El eyeliner de máxima tendencia: de grosor XXL y curvado. pinit instagram

El nuevo cat eye

En realidad no es nuevo: lo lució hace diez años la inolvidable y añorada Amy Winehouse, una maestra en multiplicar el grosor del clásico cat eye. La clave de este eye-liner XXL, protagonista del desfile de Halpern, está en su curvatura y en un toque de glitter que lo suaviza y le da el toque de fiesta. Lo ideal es recurrir a una sombra cremosa para lograr un trazo de ese calibre.

EN Erdem vimos un solo producto y un solo color en labios, ojos y pómulos. pinit INSTAGRAM

Tres en uno

Erdem propuso la tendencia más sorprendente: un maquillaje prácticamente monocolor, en la línea minimalista del "menos es más". Para ello, los maquilladores optaron por darle un uso triple a un solo cosmético. Utilizaron el colorete o el gloss en labios, pómulos y ojos. El efecto es el de una armonía discretísima, perfecta para el día. El truco funciona estupendamente con bronceadores para el rostro líquidos.

El objetivo está claro: que la atención se centre en los labios. pinit INSTAGRAM

Labios protagonistas

Varios diseñadores, entre ellos Marques’ Almeida y Molly Goddard, optaron decididamente por maquillajes en los que los labios fueron protagonistas. Muy protagonistas. Vimos labiales de colores inesperados, como verde casi neón, francamente difíciles de integrar en un maquillaje de calle. Sin embargo, los labiales oscuros son totalmente asumibles para el día y para la noche. Nos quedamos con el color vino tinto, el negro petróleo y, para las decididas a experimentar, el lavanda.

El look de pelo que triunfará en los próximos meses: imitación a mojado. pinit INSTAGRAM

Engominado

Victoria Beckham y Christopher Kane no pueden estar equivocados: el look de pelo que dominará la próxima primavera y, en las 'early adopters', las inminentes fiestas, será el engominado. La técnica no puede ser más sencilla: se reduce a escoger el producto adecuado (de calidad, que no produzca polvo), que le proporcione un aspecto fresco y pulido. Un truco para que el engominado dure más: en vez de llevar la melena suelta, recurre a una cola de caballo.