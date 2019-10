15 oct 2019

De todos los trucos de maquillaje que cambian la cara, hay varios que tienen el superpoder de quitar años. Como el que utiliza Emilia Clarke con su máscara de pestañas para abrir la mirada o el corrector que usa Lucía Rivera para revitalizar el rostro cansado. Pero sin duda, hay dos productos de maquillaje aún más potentes a los que Maribel Verdú ha sacado partido para acudir a El hormiguero.

La veterana actriz acudió al programa de Pablo Motos para hablar de su nueva película, 'El asesino de los caprichos', vestida de Elisabetta Franchi y con un look de maquillaje natural y rejuvenecedor que nos ha conquistado. Maribel no solo ha utilizado un ahumado muy suave y delineado inferior, también ha potenciado su rostro con dos cosméticos imprescindibles que si todavía no los has incorporado en tu rutina de belleza te vamos a dar los motivos que te harán cambiar de opinión.

Maribel Verdú en su visita a El hormiguero. pinit gtres

Hablamos del iluminador y del gloss cuya función es la de realzar el rostro y conseguir una luminosidad muy sutil que quita años de encima.

El primero es clave a la hora de transformar nuestra imagen. Entre sus muchas propiedades, tiene la capacidad de levantar párpados caídos si lo aplicas sobre el hueso de la ceja o la de revivir las mejillas para parecer más joven y descansada al conseguir unos pómulos más marcados. Aplícalo de forma inteligente para que no se note incluso antes de la base de maquillaje si fuera necesario sobre los pómulos, la nariz y bajo las cejas.





El segundo no solo hace una boca más sexy, sino que disimula los labios secos, los hace más gruesos y tapa las pequeñas imperfecciones que aparecen en el contorno con el paso del tiempo. Busca fórmulas no pegajosas e hidratantes y disfruta de un aspecto jugoso e irresistible.