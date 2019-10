23 oct 2019

Si hace años nos hubiesen dicho que desearíamos lucir las cejas gruesas y al más puro estilo Cara Delevingne, puede que no te lo acabases de creer. Y es que a día de hoy, unas cejas tupidas, rellenas y marcadas, son el deseo de la gran mayoría y sinónimo de un rostro con mucha personalidad. Pero conseguirlas no siempre es una tarea fácil, sobre todo si no puedes librarte de esas molestas calvitas.





Si este es tu caso, estamos seguras de que ya has pensado en miles de alternativas y solo deseas que la que elijas te de ese resultado natural que buscas y perfecto. A día de hoy, el microblading siempre puede ser una buena opción, pero puede que probarlo no esté en tus planes. Para estos casos, los cosméticos para cejas acaban siempre convirtiéndose en la mejor arma beauty y ya hay uno de esos productos de maquillaje para conseguir unas cejas perfectas, que nos ha descubierto en sus stories recientes la colaboradora de TV Violeta Mangriñan.

Y es que si hay algo que siempre nos llama mucho la atención de la extronista, además de sus looks, son esas cejas perfectas que siempre vemos en sus publicaciones:

Ella misma ha confesado que es una "obsesa de las cejas perfectas" y por eso, ya tiene en su poder un imprescindible beauty para conseguirlas: "He descubierto este lápiz de Evabrow que tiene cinco tonalidades diferentes y cuatro cabezales con los que te ayuda perfectamente a rellenar los huecos vacíos y a peinarlas en menos de cinco minutos", ha asegurado la extronista.

Nosotras por el momento ya hemos fichado este nuevo imprescindible beauty de Violeta Mangriñan. Sobre todo, después de descubrir que sus diferentes cabezales son capaces de crear trazos similares a los mismos pelos de la ceja, además de rellenarlas y darles forma.

La clave de esto, está en su cepillo con forma de horquilla que es capaz de trazar líneas precisas y naturales. Además resiste al agua y ¡dura intacto todo el día!

A nosotras esto ya nos ha convencido y también su precio de 29,99 euros ¿Ya estás pensando en incorporarlo a tu neceser?