3 oct 2019

Son la última obsesión de la belleza. Lucir unas cejas gruesas pero perfectamente definidas, peinadas y fijadas se ha convertido en el factor que diferencia un buen maquillaje de un maquillaje impecable. De hecho, no existe famosa ni celebrity que no haya incluido el microbladding en su rutina cosmética. Sin embargo, no siempre podemos recurrir a la micropigmentación para conseguir el grosor y la definición que deseamos. Una piel grasa, por ejemplo, impide que la técnica del microbladding tenga un buen resultado final. Tampoco una piel sensible la soporta bien. Pero tenemosla solución.

Las cejas pluscuamperfectas de Kim Kardashian y Winnie Harlow. pinit INSTAGRAM

El microshading es la técnica que está indicada tanto en pieles con problemas, como en casos en los que la ceja este muy despoblada o tenga calvas. En este caso, el pigmento semipermanente no dibuja líneas sino que produce un efecto sombreado, como de maquillaje en polvo, mucho más suave. En vez de líneas diagonales muy definidas, con este procedimiento se van dibujando pequeños puntos con los que obtenemos el acabado de un aerógrafo.

Es habitual que las expertas en cejas combinen las tres técnicas para lograr un acabado perfecto. pinit INSTAGRAM

La última técnica en llegar a las clínicas estéticas ha sido la llamada lamination, y es el sueño de aquellas personas que tengan el pelo de las cejas muy rebelde, con remolinos o que crece en mala dirección. En el proceso participan dos soluciones: la primera necesita veinte minutos para suavizar y hacer que el pelo esté más maleable; y la segunda se asegura de que cada pelo se mantenga exactamente igual que tras el cepillado. Resultado: cejas perfectamente peinadas durante al menos dos meses.