2 dic 2019

A Alexandra Pereira siempre la vemos perfecta y no solo por sus looks o sus maquillajes, sino también por esa rutina beauty y cuidados faciales que hacen que su rostro este siempre hidratado y radiante. Lo cierto es que viendo la mayoría de sus fotos de Instagram y de la mayoría de eventos a los que acude, siempre vemos a la influencer arregladísima y eso también incluye unos maquillajes espectaculares.

Aún así, la influencer de vez en cuando no duda en compartir su rostro al natural, una cara lavada y sin maquillaje, de la que ya le hemos visto presumir en alguna otra ocasión y que ahora ha vuelto a compartir con sus seguidores de Instagram.

Esta vez ha aprovechado su rutina facial antes de irse a dormir con su limpieza y cremas hidratantes correspondientes, para compartir en uno de sus stories el resultado de su rostro completamente lavado y sin un solo rastro de maquillaje: "Mi piel imperfecta antes de irme a dormir. Sin filtro. Sin maquillaje. Solo mis cremas de noche", ha escrito la influencer en dicho stories.

Alexandra Pereira muestra su rostro sin maquillaje.

Un mensaje en el que en lo único que no estamos de acuerdo, es en ese punto en el que define su piel como "piel imperfecta" ¿La razón? Su rostro nos parece la perfección personificada, al igual que cualquier rostro con o sin maquillaje. De hecho las denominadas 'imperfecciones', manchas, rojeces o las líneas de expresión, también son la clave de un rostro bonito.





Naturalidad y belleza pueden ir de la mano, eso ya nos lo han mostrado numerosas famosas que ya se han decidido a posar sin maquillaje, como Michelle Pfeiffer, e incluso con su cabello al estilo natural y sin peinar. Alexandra Pereira en esta ocasión, nos ha vuelto a dar un ejemplo de naturalidad, uniéndose de nuevo al movimiento 'No make up' que tanto hemos visto este año en redes sociales. ¿Aún no te has apuntado a él?