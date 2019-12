10 dic 2019

Eva González causa sensación con cada look que le vemos lucir en el programa de 'La Voz' y en cada evento al que asiste. Lo mismo sucede con cada uno sus peinados y sus maquillajes. Cada look de la presentadora es siempre analizado al milímetro y no nos extraña... ¿La razón? Siempre consigue que cada estilismo y maquillaje se convierta en nuestra nueva inspiración y siempre la vemos perfecta. Esta vez tenemos que hablarte del último look de maquillaje que lució en su evento de Cruzcampo en Madrid, hace unas semanas.

Un maquillaje que fue obra de la maquiladora Sonia Marina y que resume las tres claves imprescindibles que no pueden faltar en la mayoría de maquillajes que le vemos lucir a la presentadora. Precisamente por eso y porque nos encanta, no hemos podido resistirnos a ficharlo y a preguntarle a la artífice de su beauty look. La conocida maquilladora nos ha contado todos los secretos, trucos y productos que utilizó. Una información que te será de mucha ayuda sobre todo para esta temporada de eventos, cenas y fiestas navideñas.¡Toma nota!

"Los pasos imprescindibles para maquillar a Eva González parten de conseguir un tono bronceado en el rostro, peroa portando también luz. Otra de las zonas que le gusta mucho resaltar son los ojos, por lo que le hago un eyeliner y aplico mucha máscara de pestañas para separar, alargar y definir la pestaña, a la vez que se agranda visualmente el ojo", asegura la maquilladora.

Pero el gran imprescindible del que nunca se separa la presentadora de 'La Voz', es de su barra de labios roja: "El rojo amarronado es su preferido y le sienta de maravilla", confiesa Sonia Marina.

Eva González prefiere los maquillajes bronceados y luminosos, con labial rojo y mirada muy marcada. pinit Gtres.

Un maquillaje sencillo, súper elegante y favorecedor con el que Eva González ha vuelto a conquistarnos y que estamos seguras de que se convertirá en uno de los más copiados para los maquillajes festivos. Si tú ya estás pensando en ello ¡tranquila! porque clonarlo es súper sencillo y solo tendrás que tener en cuenta estos tres pasos:

1. Broncear e iluminar: Aplica los polvos bronceadores Bronzing Deep Powder de Sonia Marina haciendo el clásico tres en los extremos de la frente, la sien, la parte alta de los pómulos y la parte baja de la mandíbula. Además de broncear, también deberás dar luz al rostro en la zona T y en el lagrimal del ojo con el Hightlighter Star Dust.

Polvos bronceadores Bronzer Deep, 32 euros / Polvos iluminadores Highlighter Star Dust, 34 euros. pinit Sonia Marina.

2. Potenciar y agrandar la mirada: Delinea el ojo con el eyeliner Black Stroke waterproof para que aguante intacto todo el día y utiliza tu máscara de pestañas más potente para alargar y definir aún más la mirada.





3. Labios rojos: Este color de labios aportará expresión y ese toque más elegante y sexy al maquillaje. En este caso, Eva González ha optado por el labial en el tono Elegant (un rojo amarronado) de la colección Delicate Matte.

Labial Delicate Matte en el tono Elegant, 27 euros. pinit Sonia Marina

¿Preparada para copiarlo y arrasar estas fiestas?