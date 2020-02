20 feb 2020

Seguro que tienes uno de esos labiales intensos de los que no te separas y que nunca falta en tu neceser y en todos tus bolsos. Pero sobre todo cuando se trata de un pintalabios intenso, mate o permanente, solo pensar en llegar a casa y desmaquillarse puede acabar convirtiéndose en un auténtico calvario. Aún así, este paso de limpieza facial nocturna no es opcional. Si a ti también te resulta familiar esta situación, entonces no puedes perderte el último imprescindible beauty que ha compartido Laura Matamoros en sus últimos stories de Instagram.

Y es que aunque actualmente hay una gama muy amplia de desmaquillantes en el mercado para cada tipo de piel, también hay que tener en cuenta que la zona de los labios, al igual que la de los párpados, es mucho más sensible que el resto del rostro y el hecho de frotar demasiado para quitarnos el labial, puede acabar irritándo la zona fácilmente.

Aunque el agua micelar o los jabones son unos grandes aliados a la hora de desmaquillarse, no siempre son efectivos para eliminar este tipo de labiales. Pero Laura Matamoros ha encontrado la fórmula perfecta para que elimines tu maquillaje y todos tus labiales y sin dejar de hidratar la piel.

"Estoy probando esta manteca desmaquillante de uva y brócoli de Salad Code. Es sostenible y además vegana. Este desmaquillante lo que hace es exfoliar e hidratar. Yo me lo voy a poner para desmaquillar los labios, que me los he maquillado y los quiero quitar, primero me masajeo un poco y con un algodón en seco lo quito perfectamente", ha explicado la influencer a sus seguidores.

Laura Matamoros ha compartido su imprescindible para hidratar y eliminar el maquillaje en segundos. pinit

Así que después de ver que se ha convertido en uno de los productos imprescindibles en la rutina beauty de Laura Matamoros, hemos investigado más sobre esta manteca natural. Y hemos averiguado que este desmaquillante está creada para eliminar maquillajes duraderos y waterproof. Sus dos ingredientes principales son el aceite de pepita de uva y el aceite de semilla de brócoli. Por una parte, el de pepita de uva lo que hace es nutrir en profundidad, contrarrestar la acción de los radicales libres y mantener a raya los brillos, a la vez que evita la aparición del acné.





El aceite de semilla de brócoli, crea un efecto calmante en la piel, suaviza las líneas de expresión y regula la piel grasa. Al aplicarla con la yema de los dedos, se convierte en aceite, ayudando a retirar facilmente el maquillaje, a la vez que hidrata la piel.

Manteca desmaquillante, 25,99 euros. pinit

Pero si en tu caso lo que te preocupa es el exceso de sebo o tu piel es especialmente sensible, también hemos encontrado un par de mantecas desmaquillantes que te serán de gran ayuda en tu rutina de limpieza facial.

Una de ellas, es la Natura Siberica Manteca Blanca Limpiadora Desmaquillante de Uso Diario con arcilla blanca. Este tipo de arcilla te ayudará a regular el exceso de sebo, por lo que está indicada para este tipo de pieles más grasas. Además está compuesta por aceite de lino y aceites orgánicos de Pino siberiano y Espino cerval de mar de Altái. Es perfecta para aplicarla mañana y tarde, también podrás usarla para limpiar las zonas más delicadas, en los párpados, las pestañas y los labios.

Natura Siberica Manteca Blanca Limpiadora Desmaquillante de Uso Diario, 17,95 euros. pinit

Otra alternativa igual de efectiva es la Manteca Limpiadora de Camomila de The Body Shop. Se encarga de limpiar y nutrir la piel, eliminando los restos de maquillaje y a la vez purificando y refrescando la piel, dejando en ella un tacto suave. Además está especialmente indicada para las pieles más sensibles.

Manteca Limpiadora De Camomila, 14 euros. pinit

¿A qué esperas para ponerlas a prueba con tus maquillajes más duraderos?