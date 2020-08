4 ago 2020

TikTok, la red social para adolescentes que ha cautivado a adultos y famosos de medio mundo ha entrado también en la vida de Tamara Falcó, que ha aprovechado el primer fin de semana de agosto para estrenarse con un vídeo de belleza en el que ha desvelado sus tres imprescindibles para un maquillaje muy natural que pone buena cara al instante.

Y aunque entre el truco viral para elegir la base y el sérum antienvejecimiento que arrasó en venta tras salir en dicha plataforma tiene una buena competencia, ahora podemos saber cómo consigue Tamara estar así de guapa sin cargar su rostro.





En el vídeo podemos ver a la ganadora de MasterChef Celebrity 4 con un look de blusa blanca y pantalón verde agua junto a su habitual corte de pelo bob que le sienta de maravilla. En su makeup tres productos básicos: colorete, iluminador y lápiz de labios XXL natural e hidratante. ¿De qué firma son estos cosméticos?

En primer lugar utiliza el colorete Orchidée, una paleta que da un toque de color y realza el cutis con un un halo de luminosidad muy ligera y de aspecto saludable. Es muy fácil de aplicar y permite esculpir el rostro de forma modulable. A continuación, Tamara aplica tres puntos de luz entre el pómulo y la ceja, en forma de C, con el iluminador Stylo Lumière, que da brillo a la mirada y disimula arrugas y pequeñas líneas de expresión. Su fórmula con extractos de asaí, de manzano, de semillas de avena y de lirio blanco rejuvenece la piel y su textura fluida y ligera se desliza fácilmente y garantiza una fijación perfecta. Por último, la diseñadora presta atención a los labios con un best seller: el bálsamo labial en lapiz Phyto-Lip Twist, que deja un velo de color y brillo desde la primera pasada. Por no hablar de suave, flexible e hidratada que deja la boca.

1. Colorete iluminador Orchidée (85,95 euros). 2. Lápiz iluminador Stylo Lumière (49,55 euros). 3. Labial Phyto-Lip Twist (43,55 euros). Todo de Sisley. pinit

Tres productos de maquillaje de Sisley que elevan el rendimiento de cualquier neceser y que tú también podrás conseguir en Sephora. ¿Te apuntas?