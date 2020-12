24 dic 2020

El make-up navideño suele estar protagonizado de labios rojos o mirada ahumada, pero este año las fiestas serán diferentes y nuestro look beauty también será algo distinto. Si hace unos días te proponíamos tres opciones de maquillaje para lucirlas en las distintas citas festivas, ahora te traemos un trío de llamativos eyeliners con los que destacar tus ojos de una manera muy original.

Este año tan gris se merece que te olvides del clásico negro y que le añadas un toque de color a tus ojos. Para las menos atrevidas están el berenjena, verde caza o marrón metalizado, pero si realmente quieres impactar con tu mirada, opta por algún tono vivo o incluso neón.

Mirada cálida

Aunque no lo creas, este look no te hará salir de tu zona de confort porque es bastante fácil de realizar. Tan solo tienes que dibujar la línea superior de la manera habitual y repasar la zona del lagrimal con el mismo color. Atrévete a hacerlo con un color vivo y cálido, como el naranja, y acompáñalo de una piel muy natural y máscara en las pestañas.

Ojos y labios a juego

Prueba a sustituir tus habituales cat eyes negros por unos color berenjena que, además, puedes combinar con tu barra de labios, una pareja de maquillaje que es tendencia esta temporada. Puedes lucir el delineado solo o acompañarlo de un toque de sombra de ojos luminosa: rosa, perla o champán, en acabado iridiscente.

Delineado sutil

La clave de este estilo está en dibujar unas pequeñas líneas de un color potente tanto en el rabillo como en la zona del lagrimal, dejando el párpado libre para poderlo maquillar con una sombra dorada con purpurina. Y si quieres añadir algo de dramatismo puedes usar una sombra un pelín más oscura a ras de las pestañas inferiores.