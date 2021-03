24 mar 2021

Ahora más que nunca, el poder de nuestra mirada se ha vuelto la zona más importante de nuestro rostro y la que más debemos destacar debido a la mascarilla. Sin embargo, no solo son necesarias una buena sombra que agrande la mirada y una máscara de pestañas que las eleven, si no también un perfecto maquillaje de cejas. Para ello, necesitas un lápiz -como este efecto microblading que usa Nuria Roca- o un tinte de cejas como el más vendido de Amazon. Sin embargo, hacer uso de este producto de maquillaje no es tarea fácil, por ello, aquí tienes un truco que te va a solucionar la vida.

Si el microblading que se hace Lara Álvarez no es lo tuyo y prefieres retocar y dar forma a tus cejas día a día, es imprescindible que tomes nota de cómo hacerlo correctamente. Usar un lápiz de cejas puede provocar que hagamos una ceja demasiado grande, gruesa o artificial o que incluso no queden simétricas, siendo peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, después de este vídeo tutorial que corre como la pólvora por las redes, nada será lo mismo.

Antes de comenzar a rellenar la ceja tienes que marcar una serie de puntos alrededor de esta zona. Dos puntos verticales en el extremo más cercano al entrecejo que serán los que marquen el grosor de la ceja, otro en el punto más alto de la curvatura y otro en el extremo final. El siguiente paso es unir cada punto con líneas rectas que crearán la forma perfecta de la ceja. Por último, solo quedará rellenar y difuminar los huecos que tú misma habrás dibujado. Péinala con un cepillo y... ¡Listo!

El perfeccionador de cejas de Artistry Studio, Benefit y L'Oréal Paris. pinit

Prueba con el perfeccionador de cejas Pacific Proof de Artistry Studio, un gel resistente al agua, a la humedad y al sudor, que tiene una fórmula hidratante con aceite de coco y que aumenta el volumen de las cejas y las define de forma duradera con un aspecto natural (19.80 euros). También obtendrás un buen resultado con el Precisely, My Brow de Benefit, un lápiz ultrapreciso que permite dibujar unos trazos que imitan las cejas, para lograr un resultado preciso y sorprendentemente natural (28,90 euros). O si prefires una opció low cost, también Brow Artist Xpert cejas de L'Oréal Paris con el que podrás dibujar, de una forma súper sencilla y rápida, el relleno de tus cejas para conseguir un aspecto natural y perfecto al instante (6 euros).

Brow Shapping Gel de Inglot. pinit

Consejito de la redacción, si quieres que la forma conseguida aguante todo el día, añade una máscara de cejas como esta transparente de Inglot. Es el El Brow Shapping Gel permite domesticar el vello con un acabado natural y perfecto y un efecto duradero (16,99 euros). Ya no tienes excusas para presumir de cejas perfectas.