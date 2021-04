12 abr 2021

Son las reinas de la limpieza facial, tienen las mejores cremas hidratantes baratas de farmacia, su secreto para acabar con el pelo graso nos fascina, llevan el estilo messy por bandera y prefieren un maquillaje natural que no se note a uno cargado y con potencia. Por eso no hay mejor tutorial para conseguir un look no makeup fácil y rápido que el de una francesa. En concreto, el de la influencer Apolline Thibault, que tiene los mejores trucos para maquillarse y conseguir siempre un efecto buena cara irresistible.

Pero no solo eso. Entre la mascarilla y la llegada del buen tiempo nos sobran motivos para explicar por qué hemos elegido este look de belleza como la perfecta inspiración y del que te vamos a contar todos los productos de maquillaje que utiliza y que puedes comprar online ya mismo.

Video: Los 3 desmaquillantes faciales favoritos de las francesas para una piel luminosa, lisa y suave sin esfuerzo

El primer paso esencial para Apolline es la de aplicar una base de maquillaje super hidratante con una correción óptima y una textura confortable de efecto segunda piel tal y como muestra en el vídeo de Instagram.

La francesa ha elegido Prisme Libre Foundation Skin-Caring Glow de Givenchy (49,99 euros en Sephora), un fondo a medio camino entre una base y un tratamiento que cubre todo tipo de imperfecciones, deja un acabado luminoso e hidrata durante 24 horas. Tienen un 97% de ingredientes de origen natural, es no comedogénico y tiene 30 tonos disponibles para todo tipo de pieles.

Base de maquillaje hidratante Prisme Libre Foundation Skin-Caring Glow de Givenchy.

Seguimos con uno de los productos que utiliza en este maquillaje natural y fácil y que se ha convertido en nuestro favorito. El bálsamo con color semimate vegano y cruelty free The Balmies de Axiology (16,99 euros en ASOS). Un básico 3 en 1 que se puede aplicar en los párpados, en las mejillas y en los labios. Su color pigmenta de forma muy suave y tiene una textura hidratante e iluminadora gracias a ingredientes el aceite de coco, la manteca de aguacate o la cera de candelilla, que también funcionan como perfectos antioxidantes para reparar y proteger el cutis.

Bálsamo 3 en 1 The Balmies de Axiology.

La barra de labios que utiliza para este look no makeup es de la misma firma y contiene lo mismos ingredientes. Se llama The Bullet, cuesta 27 euros en ASOS, es de alta pigmentación y su color dura horas y horas intacto.

Para dar el toque final de color al rostro, aplica el colorete Joli Blush de Clarins (39,99 euros en Sephora). Un best seller que deja un acabado vibrante en un solo gesto. Lo mejor es que su aplicación es modulable y se puede aumentar la intensidad si se quiere. Apolline aplica una pasada en las mejillas y sobre la nariz, un truco para dar un aspecto saludable e irresistible a la cara. Además, se adapta a todos los tonos de piel y deja respirar a los poros gracias a su textura ligera, fina y suave.

Colorete Joli Blush de Clarins.

La influencer termina con un toque de máscara de pestañas con la Wonder Perfect Mascara 4d, también de Clarins. Un rímel con el conseguir volumen, longitud, curvatura y alta definición en la mirada. Su acción tratante cuida de las pestañas para que estén más fuertes y bonitas. Hazte con ella en Sephora por 31,99 euros. ¿Lista para hacerte el maquillaje diario de las parisinas?