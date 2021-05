11 may 2021

No quieres volver oír hablar de cómo usar un autobronceador facial y aún no has captado la esencia de un sérum bronceador que trata las arrugas al mismo tiempo que potencia un moreno gradual en la cara. Pero que no cunda el pánico. Si quieres lucir ya mismo una cara bronceada natural sin tener que tomar el sol, el truco de Victoria Beckham, al igual que sus mechas balayage rubias para cubrir las primeras canas, son la opción perfecta. La diseñadora ha confesado en Instagram que lleva años obsesionada con conseguir un look bronceado hasta que por fin ha dado con la fórmula perfecta: unos polvos bronceadores en dos tonos para jugar con los contornos del rostro.

Beckham ha creado y elegido los Matte Bronzing Brick de su firma de belleza Victoria Beckham Beauty, una paleta de dos tonos mates y suaves, que contienen mantecas y aceites naturales para una aplicación suave, hidratante y duradera. Un cosmético que, según la diseñadora, los maquilladores utilizan sin parar en modelos y famosas.

Video: Sérums bronceadores: efecto buena cara cuidando tu piel

"Los tonos son la clave para un bronceado creíble durante todo el año, como si el sol acabara de besar tu piel. Es un truco que aprendí en el set con varios makeup artist. Con un dúo de tonos complementarios, puedo definir sin esfuerzo mis ángulos y personalizar mi brillo para todas las estaciones", ha contado la ex Spice Girl.

El juego y el colorcito playa está asegurado. Con el primer tono, aportas el toque de calidez y se unifica el cutis. Aplícalo en las mejillas, en el mentón, en la nariz, en la frente... Con el segundo, podrás esculpir y definir los contornos naturales de tus facciones (bajo los pómulos, en la línea de la mandíbula, a lo largo de las sienes, en las clavículas y hombros...). De los cinco dúos disponibles, Victoria Beckham utiliza el número 02, una paleta cálida para tonos de piel claros a medios que deja un acabado aterciopelado y un rostro radiante y saludable. En la página web de la firma podrás conseguirlos por 60 euros.

Otra opción perfecta para copiar a Victoria Beckham es el Four Seasons Bronzer, un polvo compacto bronceador de la firma de belleza Jorge de la Garza Make Up con los que conseguir un bronceado natural durante todo el año, aportando un toque de luz a la piel y un efecto moreno irresistible. Combina en la misma paleta cuatro tonos diferentes que también se pueden utilizar por separado como sombra de ojos o colorete. Los pigmentos duran horas intactos y no resecan el rostro gracias a ingredientes de altura como las vitaminas C y E, y la manteca de karité. Un cóctel antioxidante, hidratante, revitalizante y regenerador con etiqueta cruelty free y formulación vegana. Si hasta agosto no vas a pisar la playa... no te cortes.